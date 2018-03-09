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    Okulda 'abi' dehÅŸeti... Bu hale getirdi

    Ä°HA
    09.03.2018 - 11:03 | Son GÃ¼ncelleme:

    TekirdaÄŸâ€™Ä±n SÃ¼leymanpaÅŸa ilÃ§esinde 7 yaÅŸÄ±ndaki Efe TuÄŸrap T. iddiaya gÃ¶re, sÄ±nÄ±f arkadaÅŸÄ±nÄ±n abisi Ä°.S. (20) tarafÄ±ndan Ã¶ÄŸle arasÄ±nda sÄ±nÄ±fta dÃ¶vÃ¼ldÃ¼. Efe TuÄŸrap T.'nin ailesi hastaneden darp raporu alarak Ä°.S.â€™den ÅŸikÃ¢yetÃ§i oldu.Â

    TEKÄ°RDAÄž NamÄ±k Kemal Ä°lkÃ¶ÄŸretim Okulu'nda eÄŸitim gÃ¶ren 7 yaÅŸÄ±ndaki bir Ã§ocuÄŸun okul dÄ±ÅŸÄ±ndan gelen 20 yaÅŸÄ±ndaki bir kiÅŸi tarafÄ±ndan sÄ±nÄ±fta darp edildiÄŸi iddia edildi.

    Okulda 'abi' dehÅŸeti... Bu hale getirdi TekirdaÄŸâ€™Ä±n SüleymanpaÅŸa ilçesinde bulunan NamÄ±k Kemal Ä°lköÄŸretim Okulu'nda eÄŸitim gören 7 yaÅŸÄ±ndaki Efe TuÄŸrap T. iddiaya göre, sÄ±nÄ±f arkadaÅŸÄ±nÄ±n abisi 20 yaÅŸÄ±ndaki Ä°.S. tarafÄ±ndan öÄŸle arasÄ±nda sÄ±nÄ±fÄ±n içinde dövüldü. Efe TuÄŸrap T.'nin ailesi hastaneden darp raporu alarak Ä°.S.â€™den ÅŸikâyetçi oldu.ï¿½
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    'BENÄ° DUVARA VURDU'

    Efe TuÄŸrap T.'nin annesi Sibel T., Ä°.S.â€™nin daha Ã¶nceden Ã§ocuÄŸuna takÄ±ntÄ±lÄ± olduÄŸunu, kendisini uyardÄ±ÄŸÄ±nÄ± fakat Ä°.S.â€™nin, kendisini iterek duvara savurduÄŸunu iddia etti. Anne Sibel T., "Daha Ã¶nce karne gÃ¼nÃ¼nde karÅŸÄ±laÅŸtÄ±k bununla. Dedim ki â€˜Bak, benim Ã§ocuÄŸuma vurma sen Ã§ok bÃ¼yÃ¼ksÃ¼n o Ã§ok kÃ¼Ã§Ã¼k.â€™ Beni duvara savurdu. â€˜Seninle benim iÅŸim yokâ€™ dedi. Biz yine bir ÅŸey yapmadÄ±k. Okul mÃ¼dÃ¼rleri bir daha okula almayacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Sadece kardeÅŸine yemek getiriyor okul tam gÃ¼n olduÄŸu iÃ§in" dedi.

    Okulda abi dehÅŸeti... Bu hale getirdi

    'Ã‡OCUÄžUMUN PSÄ°KOLOJÄ°SÄ°NÄ°N BOZULMASINI Ä°STEMÄ°YORUM'

    Ä°.S.â€™nin Ã¶ÄŸle arasÄ±nda sÄ±nÄ±fta Ã§ocuÄŸunu dÃ¶vdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yleyen anne, "Bunu gÃ¶zÃ¼nden kaÃ§Ä±rmÄ±ÅŸlar. O gÃ¼n Ã¶ÄŸretmen Ã¶ÄŸle yemeÄŸindeydi, bir nÃ¶betÃ§i Ã¶ÄŸretmenle mÃ¼dÃ¼r yardÄ±mcÄ±sÄ± kalÄ±yor okulda. Ä°Ã§eri girmiÅŸ, bakmÄ±ÅŸ Ã¶ÄŸretmen falan yok. Benim oÄŸlum Ã§Ã¶p kutusuna gittiÄŸi sÄ±rada geri dÃ¶nerken bunun ellerinden tutup havaya asmÄ±ÅŸ daha sonra ayaklarÄ±ndan tutup havaya kaldÄ±rmÄ±ÅŸ. Ã‡ocuÄŸumu yere indirince benim Ã§ocuk da ona yerde tekme atmÄ±ÅŸ. Daha sonra 20 yaÅŸÄ±ndaki veli buna tekme atarak tahtaya savurdu. Biz okul Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nda bunu Ã¶ÄŸrendik. Ã‡ocuÄŸumun okulda psikolojisinin bozulmasÄ±nÄ± istemiyorum. Ã‡ok aÄŸladÄ±, Ã§ok korktu, bunun her tÃ¼rlÃ¼ Ã¶nleminin alÄ±nmasÄ±nÄ± istiyorum" dedi.

    Efe TuÄŸrap T. ise yaÅŸananlarÄ± anlatarak, "O benim ellerimden ve ayaklarÄ±mdan tutarak havaya kaldÄ±rdÄ±. Ondan sonra ben ona tekme attÄ±m o da bana tekme attÄ±, ben tahtaya yapÄ±ÅŸtÄ±m. Omzum acÄ±dÄ±" dedi.Â  TekirdaÄŸ Ä°l Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ersan Ulusan konunun takipÃ§isi olacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

    Etiketler: TekirdaÄŸ , Okul , dehÅŸet , gÃ¼ndem
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