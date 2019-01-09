Okul önlerinde durup... O sapık yakalandı
İzmir Bayındır'da ilkokulların önlerinde çeşitli zamanlarda 3 kız çocuğunu elle taciz ettiği öne sürülen A.Ç. Bayındır Emniyet Müdürlüğü'nün kurduğu özel ekibin amansız takibiyle yakalandı.
Gözaltına alınan zanlının 2015 yılında Tire'de de iki çocuğa cinsel istismardan yargılandığı ortaya çıktı. İzmir'in Bayındır ilçesinde, yaklaşık 2 aydır öğrenci velilerinin korkulu rüyası haline gelen sapık, Bayındır polisinin kurduğu özel tim sayesinde yakayı ele verdi.
VELİLERDEN TEŞEKKÜR
İlçedeki ilkokulların önlerinde çeşitli zamanlarda yaşları 7 ile 10 arasında değişen 3 kız çocuğunu elle taciz ettiği öne sürülen A.Ç'nin (40) 2015 yılında da komşu ilçe Tire'de iki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu, bu suçtan yargılandığı ve mahkemesinin devam ettiği ortaya çıktı. A.Ç, ifadesinden sonra Bayındır Adliyesi'ne sevk edildi. Sapığın yakalanması ile rahat bir nefes alan Bayındırlı öğrenci velileri ise "Çocuklarımızı okula gönderirken yaşadığımız stres bizleri adeta sinir hastası yapmıştı. Bayındır Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ederiz" dediler. (YENİ ASIR)
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