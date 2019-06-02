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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla) (DHA)
02.06.2019 - 11:03, Son Güncelleme:

Okul duvarında tesadüfen bulundu! 2 bin 300 yıllık...

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Muğla'nın Datça ilçesindeki Kazım Yılmaz İlkokulu'nun bahçe duvarında 2 bin 300 yıllık yazıt bulundu. Tesadüf sonucu tespit edilen tarihi yazıt, Marmaris Müze Müdürlüğü ekiplerince yerinden çıkarılarak korumaya alındı.

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  • Okul duvarından tarihi yazıt çıktı
  • Okul duvarından tarihi yazıt çıktı
  • Okul duvarından tarihi yazıt çıktı
  • Okul duvarından tarihi yazıt çıktı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İskele Mahallesi'nde 1995 yılında eğitim- öğretime açılan Kazım Yılmaz İlkokulu'nun bahçe duvarında 24 yıldır kimsenin fark etmediği tarihi yazıt, Datça Belediyesi tarafından Osman Çetiner Sokak'ta yapılan yol düzenleme çalışmaları sırasında belediyede görevli arkeolog ve restoratör Okan Özalp'in dikkati sayesinde bulundu.

Düzenleme sırasında yükselmesi planlanan yol zemininin okul duvarının bir kısmını kapatacak olması nedeniyle çalışmaları yerinde incelemeye giden Özalp, üzerinde eski Yunan alfabesi ile yazılı yazıtı fark edince Marmaris Müze Müdürlüğü yetkililerini bilgi verdi. Müzeden gelen ekip de yazıtı inceleyip yerinden alınmasına karar verdi.

Belediye işçileri tarafından restoratör ve arkeolog Okan Özalp'in gözetiminde zarar görmeden yerinden çıkartılan tarihi eser, tutanakla Marmaris Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

HEYKELİ DİKİLEN BİR KİŞİYİ ONURLANDIRMA YAZISI

Arkeolog ve restoratör Okan Özalp, M.Ö. 3'üncü yüzyıldan kalma Helenistik Döneme ait olduğu tahmin edilen yazıtın, bir heykelin kaidesi olabileceğini söyledi. Özalp, "Üzerinde eski Yunan alfabesi ile yazılar var. Ancak yazıtın bir parçası yok. Büyük ihtimalle yıllar önce kırılmış, diğer parçası olmadığı için yazılar tam okunamıyor. Ancak döneminde kente hizmeti geçtiği için heykeli dikilen bir kişiyi onurlandırmak için yazıldığını söylemek mümkün. Yazıt, heykelin kaidesinde teşekkür edilmek üzere konulmuş olabilir. Müze müdürlüğü yetkililerince yapılacak incelemenin ardından yazıtın kesin olarak hangi dönemde yapıldığı ortaya çıkacaktır" dedi.

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