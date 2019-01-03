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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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AA
03.01.2019 - 12:32, Son Güncelleme:

Oksijen yerine azot gazı verildiği iddia edilmişti! Minik Ege'den haber var

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Oksijen yerine azot gazı verildiği iddia edilmişti! Minik Ege'den haber var

İzmir'de ameliyat öncesi oksijen yerine azot gazı verildiği iddiasıyla kalbi duran ve başka bir hastanede tedavi altına alınan çocuğun, hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.

Ege Üniversitesi (EÜ) Çocuk Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi gören 5 yaşındaki Ege Avcı'nın annesi İpek Yeşilçam Avcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun durumunun iyiye gittiğini ifade etti.  Göz ameliyatı için gittikleri Torbalı Devlet Hastanesinde anestezi verilen çocuklarının önce nefes alıp vermesi, ardından da kalbinin durduğunu anlatan Avcı, hayli zor günler yaşadıklarını belirtti.

Avcı, şunları kaydetti:

"Çocuğumun kronik bir rahatsızlığı bile yoktu ama bir anda böyle oldu. Evladım 24 gündür EÜ Çocuk Hastanesi Yoğum Bakım Servisi'nde tedavi görüyor. Şimdilik hayati tehlikeyi atlattı ama çok zor bir süreç bizi bekliyor. Birkaç güne kadar yoğun bakımdan çıkarmayı düşünüyorlar. Evde de en az 2 yıl yatacak. Beyin çok hasar aldığı için tam olarak bilinç açık değil, kasılmaları var. En zoru da bir anne olarak çocuğunu kasılarak görmek. Ne kadar hasar kalır onu da bilmiyoruz. Doktor 'Zaman gösterecek' diyor."

Anne Avcı, olayın yaşandığı hastane ve sorumlular hakkında Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunduklarını, olayla ilgili bilirkişi raporlarının oluşturulduğunu anlattı. Kendilerini ziyaret eden Torbalı Devlet Hastanesi yöneticilerinin oksijen yerine azot gazı verildiğini kabul ettiğini öne süren Avcı, "Başhekim, başhekim yardımcıları, doktoru sürekli arıyor. Beni hiçbir şey teselli etmiyor. Sorumlulara mutlaka yaptırım uygulanmalı, hiçbir şey cezasız kalmamalı." dedi.

Öte yandan, İl Sağlık Müdürlüğünün konuyla ilgili yürüttüğü soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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