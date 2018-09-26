Okmeydanı’nda metrobüs kazası
İstanbul Okmeydanı’nda iki metrobüs çarpıştı. Bir metrobüs diğer metrobüse arkadan çarptı.
Edinilen bilgilere göre olay Okmeydanı'nda öğle saatlerinde meydana geldi. Zincirlikuyu'dan hareket ederek Avcılar istikametine giden metrobüs, önündeki durakta duran bir metrobüse arkadan çarptı. Kaza nedeniyle metrobüsün camları kırılırken, 6 yolcu da hafif şekilde yaralandı. Yaralı yolculara olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri müdahale etti. Kaza nedeniyle metrobüs seferlerine kontrollü olarak devam edildi.
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