Okçular Vakfı Spor Kulübünden açıklama

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriOkçular Vakfı Spor Kulübünden açıklama
GeriGündem Okçular Vakfı Spor Kulübünden açıklama
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
18.09.2019 - 21:44, Son Güncelleme:

Okçular Vakfı Spor Kulübünden açıklama

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Okçular Vakfı Spor Kulübünden açıklama

Okçular Vakfı Spor Kulübü, bazı gazetelerde ve sosyal medya hesaplarında yer alan "İBB'den Okçular Vakfı'na 1,2 milyonluk yardımın belgesi ortaya çıktı." başlıklı haberin yalan ve maddi gerçeğe aykırı olduğunu bildirdi.

Okçular Vakfı Spor Kulübünden yapılan açıklamada, bazı gazetelerde ve belli bir grubun yönlendirmesinde bulunan sosyal medya hesaplarında yer alan "İBB'den Okçular Vakfına 1,2 milyonluk yardımın belgesi ortaya çıktı." başlıklı haberde, Okçular Vakfı Spor Kulübü Derneği'ne 1,2 milyonluk yardım yapıldığını ve bu yardımın belgesi olduğunu iddia ettikleri görsel evrakı yayımladıkları belirtildi.

Okçular Vakfı tüzel kişiliği ile iş birliği halinde bulunan ve ortak projeler yürüten Okçular Vakfı Spor Kulübü Derneğinin dernek kuruluş amacına uygun olarak spor, eğitim ve kültürel alanlarda birçok etkinlik, sempozyum, konferans ve yarışma düzenlediği anlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bünyesinde binlerce kursiyere modern ve geleneksel alanlarda ücretsiz okçuluk eğitimi vermiş ve bu eğitimleri vermeye de devam etmektedir. Okçular Vakfı Spor Kulübü Derneğinin gayretleri ve başarılı çalışmasıyla 6 yıl öncesine göre lisanslı okçu sayısı ile lisanslı okçuluk antrenörü sayısı 10 kat artmıştır. Yurt içi ve yurt dışında okçuluğun ve Türk kültürünün tanıtılması için onlarca organizasyonu başarıyla gerçekleştirmiştir.

2018-2019 spor takvimi içerisinde; Okçular Vakfı Spor Kulübü Derneği sporcuları, katıldıkları ulusal düzeydeki modern okçuluk müsabakalarında 20 Türkiye şampiyonluğu, 21 Türkiye ikinciliği, 17 Türkiye üçüncülüğü ile uluslararası müsabakalarda Makaralı Yay Dünya İkinciliği, Paralimpik Avrupa Şampiyonluğu, 4 Avrupa Takım Şampiyonluğu, 1 Paralimpik Dünya Şampiyonluğu ile 1 Paralimpik Dünya Takım Şampiyonluğu kazanarak büyük başarılara imza atmıştır. Geleneksel Türk Okçuluğu branşında ise 2018-2019 fikstüründe 9 yarışmada 78 derece ile büyük başarı kazanmıştır. Okçular Vakfı Spor Kulübü Derneğinin 14 sporcusu Okçuluk Türk Milli Takımı'nda yer almakta ve ülkemizi uluslararası arenada başarıyla temsil etmektedir."

"HER TÜRLÜ YASAL HAKKIMIZI KULLANACAĞIMIZI İFADE EDİYORUZ"

Açıklamada, "Söz konusu bazı gazeteler ve belli bir grubun yönlendirmesinde bulunan sosyal medya hesaplarında yer aldığı üzere, İBB'den Okçular Vakfı Spor Kulübü Derneğine böyle bir para aktarımı söz konusu değildir. İddia edilen bu bilgi tamamen yalan olup, maddi gerçeğe de aykırıdır." ifadeleri kullanıldı.
5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14. maddesinin "Belediyeler, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapar ve gerekli desteği sağlar." hükmünü düzenlediği hatırlatılan açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Belediye meclis kararı doğrultusunda birçok amatör spor kulüplerine nakdi ve ayni yardımlar yapılmaktadır. Haberde belirtildiği üzere, Okçular Vakfı Spor Kulübü Derneği hakkında bu yalan haberi yapanlar iddialarını ispatla mükelleftir. İddia sahiplerini bu iddialarını ispatlamaya ve haberde verildiği iddia edilen paranın banka dekontunu veya banka havale makbuzunu yayınlamalarını talep ediyoruz. Üzüntümüz şudur ki; seçimlerde yalan yanlış bilgilerle kamuoyuna açıklamalar yapan kişilerin, bu tür gerçekle bağdaşmayan beyanlara ve davranışlarına devam etmeleridir. Okçular Vakfı Spor Kulübü Derneği ile ilgili bu tür tamamen asılsız, mesnetsiz, hukuksuz ve gerçekle bağdaşmayan haberleri, ulusal basında, yerel basında, internet sitelerinde, sosyal medyada yayınlayan kişi ve kurumları şiddetle kınıyor ve bu haberleri reddediyoruz. Bu tür haber yapanlar hakkında her türlü yasal hakkımızı kullanacağımızı ifade ediyoruz.
Okçular Vakfı Spor Kulübü Derneği, mesnetsiz ve hukuksuz bu saldırılara karşı asla boyun eğmeyecek, Malazgirt ruhu, fetih şuuru ve 15 Temmuz kararlılığı ile ülkesi, gençliği ve milleti için çalışmaya büyük azim ve kararlılıkla devam edecektir."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
İşte Tuzla'da patlama anının görüntüsü
Feci yangın sonrası korkutan uyarı! Cuma günkü yağmura dikkat...
Şok detaylar ortaya çıktı! 3 milyon dolar istemişlerdi…
İğrenç 'turnike sistemi' ile ilgili bunları söyledi!