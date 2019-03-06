Öğretmenlik Meslek Yasası nedir? Öğretmenlik Meslek Yasası ne zaman çıkacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı, son dönemdeki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin çalışmaların ne aşamada olduğuna yönelik soru üzerine Selçuk, birçok meslek grubunda bir meslek yasasının bulunduğunu, hepsinin hangi durumda ne tür imkan ve durumlarla karşılaşacağı ve kaç yıl sonra ne yapacağının somut olarak belirli olduğunu ifade etti.

Ancak eğitimde böyle bir meslek yasasının bulunmadığına dikkati çeken Selçuk, geçmişten itibaren bakıldığında bunun birçok sosyal hatta siyasal nedeninin olduğunu kaydetti.

Öğretmenlik mesleğinin belli açılardan büyük ölçüde kadınlarla ilgili bir meslek olduğu için diğer meslek gruplarının tayinleri yapıldıktan sonra öğretmen eşlerinin tayinlerinin yapıldığını belirten Selçuk, şunları söyledi:

"Dolayısıyla bir hareket kabiliyeti elde edebilmek için bu yasa çok uzun yıllardır çıkmamış. Başka sebepler de var elbette sadece bundan dolayı değil, ama böyle bir yasanın çıkmasıyla çok sağlıklı bir personel rejimi oturtmaya çalışıyoruz. Öğretmenlik mesleğinin statüsünü ve itibarını güçlendirmemiz lazım. Bununla ilgili birtakım avantajlar getirmeye çalışıyoruz.

Devlet Memurları Kanunu ile ilgili yapılan genel düzenleme, öğretmenlik mesleği için bazen sınırlılıklar içerebiliyor. Yani mesleğe özgü bazı içerikler gerekli olabiliyor. Birçok mevzuatta öğretmenlikle ilgili muhtevalar, atıflar var ve bunlar uzun yıllar içerisinde biraz karışmış. Bunların hepsini toparlayıp tek bir söylemle ifade etmeye çalışıyoruz."

KANUN NE ZAMAN ÇIKACAK?

Hukukçular, doktorlar, askerler ve polisler gibi birçok meslek grubunun kendine özgü kanunu varken öğretmenler için böyle bir durum söz konusu değildi. Bir süredir bu kapsamda beklenti içinde olan öğretmenlere sevindiren haber Bakan Ziya Selçuk'tan geldi. Selçuk, Öğretmenlik Meslek Yasası ile ilgli çalışmaların tamamlandığını belirtti. Ancak kanunun ne zaman çıkacağına ilişkin net bilgi vermedi. Konuya dair bir gelişme olduğu takdirde haberimizden takip edebilisiniz.