MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÖğretmenlik Meslek Kanunu ne zaman çıkacak?
GeriGündem Öğretmenlik Meslek Kanunu ne zaman çıkacak?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
15.12.2019 - 20:51, Son Güncelleme:

Öğretmenlik Meslek Kanunu ne zaman çıkacak?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Öğretmenlik Meslek Kanunu ne zaman çıkacak?

Öğretmen ve okul yöneticilerinin atanmaları, çalışma şartları, özlük hakları ve benzeri diğer hususları dikkate alan Öğretmenlik Meslek Kanunu’na ilişkin bekleyiş devam ederken, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli bir açıklama geldi. Peki, Öğretmenlik Meslek Kanunu ne zaman çıkacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Öğretmenlik Meslek Kanunu’na ilişkin dosyanın Cumhurbaşkanlığına sunulduğunu açıkladı. Bu gelişmenin ardından Öğretmenlik Meslek Kanunu hakkındaki ayrıntılar merak konusu oldu. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TBMM Genel Kurulunda, bakanlığının bütçesi üzerinde yaptığı konuşmada konuya dair şunları söyledi;

"Ayrıca mevcut insan kaynağının en verimli şekilde kıymetlendirilmesi ve aidiyetin güçlenmesi için öğretmen ve yöneticilerin hakları konusunda gerekli duyarlılık gösterilerek öğretmen ve okul yöneticilerimizin atanmaları, çalışma şartları, görevde yükselmeleri, özlük hakları ve benzeri diğer hususları dikkate alan Öğretmenlik Meslek Kanunu’na ilişkin dosyamızı Cumhurbaşkanlığına sunduk."

KANUN NE ZAMAN ÇIKACAK?

Hukukçular, doktorlar, askerler ve polisler gibi birçok meslek grubunun kendine özgü kanunu varken öğretmenler için böyle bir durum söz konusu değildi. Bir süredir bu kapsamda beklenti içinde olan öğretmenlere sevindiren haber Bakan Ziya Selçuk'tan geldi. Ancak kanunun ne zaman çıkacağına ilişkin net bilgi yok. Konuya dair detaylar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle