Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları başladı mı? MEBBİS başvuru sayfası
MEB'in açıkladığı takvime göre öğretmenlerin eş durumu, sağlık, güvenlik, engellilik gibi nedenlerle mazerete bağlı yer değiştirme başvurusu bugün itibariyle başlayacak, 9 Ağustos saat 17.00’ye kadar devam edecek. Peki, öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları nereden ve nasıl yapılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı, kadrolu öğretmenlere ilişkin mazerete bağlı yer değiştirmeleri için duyuru yayımladı. Sağlık durumu veya can güvenliği mazereti ile engellilik durumuna veya diğer nedenlere bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunan ve başvurusu uygun görülen öğretmenlerin talebi halinde öğretmen olan eşleri de yer değiştirme başvurusunda bulunabilecekler. İşte, öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuru süreciyle ilgili detaylar...
BAŞVURULAR NEREDEN VE NASIL YAPILACAK?
Başvurular, http://mebbis.meb.gov.tr veya http://ikgm.meb.gov.tr adreslerindeki MEBBİS ‘Mazeret Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formu’ doldurularak yapılacak.
Öğretmenler, yer değiştirme başvurularını yaptıktan sonra mazeret durumuna ilişkin belgelerini onay için kadrolarının bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğüne ibraz etmek zorundadır. Görevli oldukları il/ilçe dışında bulunanlar, ibraz edilecek belgeleri e-posta, telefon, faks gibi uygun iletişim araçlarıyla kadrolarının bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğüne süresi içinde ulaştıracaktır. Süresi içinde ulaştırılmayan belgelerden öğretmenler sorumludur.
MEBBİS GİRİŞİ İÇİN TIKLAYIN
İKİ AŞAMALI YAPILACAK
Başvurular, mazeretleri sebebiyle görev yerlerinden ayrılacak öğretmenlerin yerine atama yapılabilmesi bakımından, yer değiştirme takviminde belirtilen tarihler arasında iki aşamalı olarak alınacaktır.
Birinci aşamada, öğretmenler Elektronik Başvuru Formunu doldurarak mazeret durumuna göre atanmak istedikleri il ve ilçeyi seçerek başvuru formunu onaylatacaktır.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle