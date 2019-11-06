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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Burcu PURTUL UÇAR/İSTANBUL
06.11.2019 - 11:17, Son Güncelleme:

Öğrencisini kitapla yaralayan öğretmenin cezası belli oldu

Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
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Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
Öğrencisini kitapla yaralayan öğretmenin cezası belli oldu

Esenler’de öğrencisi H.S.S.’yi (9) kitapla darp ettiği iddia edilen öğretmen Nadir D.’nin (53) yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme sanık öğretmenin 4 yıl 2 ay hapis ile cezalandırılmasına hükmetti.

Esenler Dr. İlhami Faydagör İlkokulu 1’nci sınıf öğrencisi H.S.S.’yi kitapla yüzüne vurarak yaralayan öğretmen Nadir Dalgıç, “Silahla kasten yaralama” suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Öğretmen Nadir Dalgıç, (53), 20 Nisan 2017’de dersini dinlemeyen 1’nci sınıf öğrencisi H.S.S’nin (10) yüzüne elindeki kitabın sivri ucuyla vurdu. Gözünün altı açılan küçük çocuğun yüzüne 4 dikiş atıldı. Ailesiyle birlikte öğretmenini şikayet eden H.S.S. yere düşürdüğü kalemini almaya çalışırken öğretmeninin “Dersi dinlemiyorsun” diye kitapla yüzüne vurduğunu söyledi.

Nadir Dalgıç ise sıralar arasında dolaşırken elindeki hikâye kitabının istemeden öğrencisinin gözlüğüne değdiğini, çocuğun yanağından az bir miktar kan aktığını görünce ne olduğunu sorduğunu ve öğrencisinin ‘Elinizdeki kitap gözlüğüme değdi, gözlük camı da yüzümü çizdi’ şeklinde cevap verdiğini belirtti. Nadır Dalgıç, öğrencisine pansuman yaptığını ve sonra annesine haber verdiğini söyledi.

Nadir Dalgıç hakkında “Kamu görevlisinin sahip olduğu nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle çocuğa karşı silahla basit yaralama” suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapsi istendi.

Bakırköy 29’ncu Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki yargılama esnasında dosyanın gönderildiği Adli Tıp Kurumu hazırladığı raporda küçük çocuğun yüzündeki 2 santimetrelik yara izinin kalıcı iz niteliğinde olduğunu bildirdi.

Görülen son duruşmada anne Songül S. “Sanık hiçbir pişmanlık göstermemiştir. Özür bile dilememiştir. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum” dedi.

Mahkeme, sanığı silahla(kitapla) kasten yaralama suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme iyi hal indirimi uygulayarak cezayı 4 yıl 2 ay’a >indirdi.

Müşteki avukatı Şahin Baran kararla ilgili şunları söyledi: “Pişmanlık emaresi göstermediği halde sanığa iyi hal indirimi uygulanması bizim doğru bulmadığımız bir şey. Böyle bir durumda iyi hal indirimi uygulanması hukuka uygun olmadığı için mahkemenin kararına itiraz edeceğiz.

Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
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