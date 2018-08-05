Öğrenciler bu sorunun yanıtını merak ediyor: 'Okullar ne zaman açılacak?'
Okullar ne zaman açılacak sorusu, milyonlarca öğrenci ve ailelerinin bir numaralı gündem maddesi olmaya devam ediyor. Yoğun tempoda geçen eğitim öğretim sezonunu 8 Haziran'da karne alarak noktalayan milyonlarca öğrenci, tatilin tadını doyasıya çıkarırken bir yandan da yaz tatilinin biteceği ve okulların açılacağı tarihi öğrenmek istiyor. Peki, okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitiyor?
'Okullar ne zaman açılacak?' sorusu son günlerde en popüler konu haline geldi. Öğrenciler ve ailelerinin yanı sıra öğretmenlerde bu sorunun yanıtı merakla araştırıyor. 2018-2019 eğitim-öğretim döneminde okulların açılacağı tarih geçtiğimiz günlerde MEB tarafından belirlenmiş ve ilan edilmişti. İşte, merakla araştırılan 'Okullar ne zaman açılacak?' sorusuna MEB'in verdiği resmi yanıt...
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullarda eğitim/öğretim faaliyetlerini ne zaman başlatacağını merak eden milyonlarca ilk ve orta öğretim öğrencisi, okulların hangi tarihte açılacağını soruşturuyor. İşte, konu hakkında merak edilen tüm detaylar...
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı bilgilere göre; 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak ve 18 Ocak 2019 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 21 Ocak 2019 - 1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayıp 14 Haziran 2019 Cuma sona erecek.
Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9'uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin uyum eğitimi 10-14 Eylül 2018'de yapılacak.
MEB’İN 100 GÜNLÜK EYLEM PLANI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin 400 projeyi içeren 100 günlük eylem planını kamuoyuna açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) da Twitter hesabı üzerinden, kendi 100 günlük hedeflerini duyurdu. MEB’in hedefleri arasında her okula 1 polis memuru, tam gün eğitim gören öğrenci oranının yüzde 68’den yüzde 71’e çıkarılması gibi maddeler bulunuyor. İşte, o maddeler...
- Eğitimin içeriği konusunda hassasiyetle durulacak.
- Tüm okullarda tam gün eğitim gören öğrenci oranı yüzde 68’den yüzde 71’e yükseltilecek.
- 700 eğitim kurumu daha Kent Güvenlik Yönetim Sistemi’ne entegre edilecek.
- Güvenlik önceliği olan 30 bin okuldan başlayarak, her okula en az 1 polis memuru görevlendirilecek.
- Öğretmenlerin mesleki ehliyet ve liyakatini güçlendirmek için yüksek lisans oranı artırılacak.
- Eğitim yöneticiliğinde profesyonel sisteme geçilecek.
- Yabancı dil eğitimini etkin şekilde verebilmek için, hem öğretmenlere hem de öğrencilere yönelik yeni yöntemler devreye alınacak.
- Okul öncesi eğitiminden üniversiteye kadar her aşamada öğrencilerin ilgi, yetenek ve becerilerinin gelişimini izlemek ve yönlendirmek için yeni bir sistem kurulacak.
- Her okulun kendi şartları içinde geliştirilmesini sağlamak için kriterler belirlenecek, destekler buna göre sağlanacak.
- Bakanlığın yapısını, mevzuatını ve insan kaynağını yeniden yapılandırmak için büyük bir veri sistemi oluşturulacak.
- Mesleki eğitimde organize sanayi bölgeleri ve üniversitelerle işbirliği güçlendirilecek.
- Ölçme ve değerlendirme sistemini uluslararası sıralamalarda yükseltmek için gereken adımlar atılacak.
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