Öğle ezanı saat kaçta okunuyor? 21 Mart il il öğle namazı vakitleri

Öğle namazı saatleri, öğlen saatinin yaklaşmasıyla birlikte merak konusu oldu. Namaz ibadetini vaktinde yerine getirmek isteyen vatandaşlar, ikamet ettikleri ildeki namaz vaktini öğrenmeye çalışıyor. 21 Mart tarihli öğle namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu. İşte öğle ezanı saat kaçta okunacak sorusunun İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Samsun, Diyarbakır, Antalya, Erzurum illeri için cevabı...

ÖĞLE EZANI SAAT KAÇTA OKUNACAK?

Öğle namazı saat kaçta kılınacak sorusu, ibadetlerini eksiksiz bir şekilde yerine getirmek isteyen vatandaşlar tarafından merakla araştırılmaya devam ediliyor. İşte il il namaz vakitleri...

Öğle ezanı Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre, İstanbul'da saat 13:17'de, Ankara'da 13:02'de, İzmir'de 13:25'de, Bursa'da 13:17'de, Adana'da ise saat 12:52'de okunacak ve Müslümanlar namaz ibadetlerini gerçekleştirecek. Diğer illerdeki namaz vakitlerini öğrenmek için lüften aşağıdaki linki tıklayın.

İL İL NAMAZ VAKİTLERİ

ÖĞLE NAMAZI VAKTİ

Öğle namazı farz olan beş vakit namazdan biri olup, günün kılınan ikinci namazıdır. Öğle Namazı önce "4 rekat ilk sünnet" sonra "4 rekat Farz" sonra ise "2 rekat son sünnet" olarak kılınır. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın sitesinden derlenen bilgilere göre, öğle namazının vakti, İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe'ye göre, zeval vaktinden yani güneşin tepe noktasını geçip batıya doğru kaymasından itibaren başlar ve güneş tam tepedeyken eşyanın yere düşen gölge uzunluğu (fey-i zevâl) hariç, her şeyin gölgesi kendisinin iki misline ulaşacağı zamana kadar devam eder. Bu zamana "asr-ı sânî" denir. Ebû Yûsuf, Muhammed ve diğer üç mezhep imamına göre ise, öğle namazı- nın vakti zeval vaktinden, her şeyin gölgesi, fey-i zevâl hariç, kendisinin bir misline ulaştığı ana kadardır. Her şeyin gölgesi, fey-i zevâl hariç, kendisinin bir misline çıktığı zaman, öğle namazının vakti çıkmış, ikindi namazının vakti girmiş olur.

Bu zamana "asr-ı evvel" denir. Bir cismin gölge uzunluğu- nun, kendi uzunluğuna veya kendi uzunluğunun iki katına ulaşıp ulaşma- dığı hesaplanırken, güneşin tam tepe noktada iken cismin yere düşen gölge uzunluğu (fey-i zevâl) hariç tutulur, yani toplam uzunluğa dahil edilmez. Söz gelimi, yere dikilen 1 m. uzunluğundaki çıtanın güneş tam tepedeyken yere düşen gölgesinin uzunluğu, ki buna fey-i zevâl denir, yarım metre ol- sun. Bu durumda çıtanın yere düşen gölge uzunluğu 1.5 m. olduğu zaman, gölgesinin uzunluğu kendi uzunluğu kadar (bir misli) olmuş olur. Çıtanın gölge uzunluğu 2.5 metreye ulaşırsa, kendi uzunluğunun iki misline ulaşmış olur. Bu ihtilâftan kurtulmak için, öğle namazını her şeyin gölgesi, fey-i zevâl dışında, gölgesi bir misli olana kadar geciktirmemek; ikindi namazını da her şeyin gölgesi, fey-i zevâl dışında, iki misli olmadıkça kılmamak evlâdır.