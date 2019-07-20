ÖGG sınav sonuçları açıklandı! ÖGG sonuç sorgulama sayfası
82. Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavının sonuçları açıklandı. Özel Güvenlik Görevlisi olarak çalışmak isteyen adayların geçtiğimiz haftalarda katılım sağladığı 82. ÖGG sınavının sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı tarafından erişime açıldı. Peki, Özel Güvenlik Sınav sonuçları nasıl öğrenilir?
EGM’ye Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından belli aralıklara yapılan Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG)sınavının 82'ncisi için değerlendirme işlemleri tamamlandı ve sonuçlar açıklandı. İşte, ÖGG sınavı sonuç açıklama sayfası...
Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından yapılan, Özel Güvenlik Görevlisi olarak görev yapmak isteyen adayların yetki belgesi edinebilmek için girdiği 82. Özel Güvenlik Görevlisi temel eğitim sınavının sonuçları adayların erişimine açıldı.
ÖZEL GÜVENLİK 82. TEMEL EĞİTİMİ SINAVI SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
Yorumları Göster
Yorumları Gizle