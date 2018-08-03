ODTÜ’lülere Cumhurbaşkanı’na hakaretten dava
ODTÜ’deki mezuniyet töreninde üzerinde bir karikatürün bulunduğu afişi taşıdıkları için tutuklanan dört öğrenci ve tutuksuz yargılanan kırtasiye sahibi hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.
Savcılık beş şüphelinin ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçundan cezalandırılmasını istedi. Ankara 11. Asliye Ceza Mahkemesi hazırlanan iddianameyi kabul ederek, tutuklu dört öğrencinin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme duruşma tarihi olarak da 30 Eylül gününü belirledi. İddianamede, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın avukatının şikâyeti üzerine soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. Söz konusu afişi F.E.D. önde, D.C.F. ortada, B.A. arkada olacak şekilde stadyumda bütün izleyicilerin görebileceği şekilde taşıdıkları ve ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ içeren fiilin aleniyet kazandığının anlaşıldığı belirtildi.
4 YILA KADAR HAPİS TALEBİ
Şüphelilerden F.E.D, D.C.F ve B.A‘nın suçun asli maddi faili oldukları, şüpheli Ö.K.’nın da hakaret içeren bu afişin iki metreden dört metreye çıkarılması ve mail ortamında flashbelleğe yüklenmesi, aracın da taşınması suretiyle müsnet suça yardım ettiği, şüphelilerden kırtasiye sahibi Ş.D.’nin ise suç içeren afişin basıldığı kırtasiyenin fiili işleticisi olduğu ve afişi bastığı savunuldu. İddianamede şüpheliler için TCK’nın 299. maddesinde düzenlenen ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istenirken, suçun alenen işlendiği gerekçesiyle de verilecek cezada altı biri oranında da arttırım talep edildi. İddianamede afişi belirleyen 3 öğrencinin ifadelerinde, afiş içeriğinin Cumhurbaşkanı’na hakaret suçunu oluşturacağını düşünmediklerini, düşünselerdi böyle bir şey yapmayacaklarını belirterek suçlamayı kabul etmedikleri de aktarıldı.
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