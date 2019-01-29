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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
29.01.2019 - 05:50, Son Güncelleme:

Ödev yapmadığı için korkup kaçtı... Saatler sonra camide bulundu

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Ödev yapmadığı için korkup kaçtı... Saatler sonra camide bulundu

Elazığ'da derslerini yapmadığı için eve gelen babasından korkup camiye saklanan çocuk 6 saat sonra jandarma ekipleri tarafından bulundu. 

Olay, merkeze bağlı Yazıkonak Beldesi Sanayi Mahallesinde meydana geldi. 12 yaşındaki M.E.K, akşam saat 18.00 sıralarında arkadaşları ile sokakta oyun oynarken babasının eve geldiğini gördü.

Yarı yıl tatilinde verilen ödevlerini yapmayan çocuk, babasından korkarak evden kaçtı.Aile, kendi imkanlarıyla yaptığı aramada çocuğunu bulamayınca 23.00 sıralarında durumu Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bildirdi. Devreye giren jandarma ekipleri bölgeye dağılarak detaylı arama çalışması yaptı.

İki saatlik arama sonrasında 01.00 sıralarında Hıdırbaba Camiine fener tutan ekipler içerideki çocuğu fark etti.İmama ulaşan ekipler kilitli kapıyı açtırarak çocuğu alıp ailesine teslim etti. 

Öte yandan, evden ayrıldıktan 6 saat sonra bulunan çocuğun sağlık kontrolünden de geçirildiği durumunun iyi olduğu bildirildi. 

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