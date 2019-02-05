Ocak'ta 50 terörist etkisiz hale getirildi
İÇİŞLERİ Bakanlığı’nca ocak ayında düzenlenen iç güvenlik operasyonlarında, 50 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Bakanlık’tan yapılan yazılı açıklamaya göre, ocak ayında 9 bin 463 iç güvenlik operasyonu yapıldı. Operasyonlarda, ‘gri kategori’de aranan Rıdvan Ertaş ile Müslüm Bilici’nin de aralarında bulunduğu 50 terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütleri ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 4 bin 158 kişi ise gözaltına alındı. Operasyonlarda 108 sığınak, barınak ve mağara kullanılamaz hale getirildi. Operasyonlar kapsamında 95 silah (39’u ağır ve uzun namlulu), 30 mayın/EYP, 32 el bombası, 1121 kilo patlayıcı (240’ı plastik) madde, 9 bin 63 adet muhtelif mühimmat ele geçirildi.
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