Ocak ayında hangi balıklar yenir? Ocak'ta yenilmesi gereken balıklar
Bazı balıkların belli aylarda daha lezzetli olduğu işin ustaları tarafından söyleniyor. Sofraların vazgeçilmezi balık, ocak ayında da severek tüketilmeye devam ediyor. Ocak ayında hangi balıkların tüketilmesi gerektiğini ve bu ayda en lezzetli balığın hangisi olduğunu merak eden vatandaşlar ise konuya dair bilgi bulmak için internette araştırma yapıyor. Peki, ocak ayında hangi balıklar yenir?
Uzmanlar, vücut direncini artırmak için haftada 2 defa omega 3 bakımından zengin, sağlıklı protein kaynağı balık tüketimi konusunda vatandaşları uyarıyor. Bu kapsamda ocak ayında tüketilmesi gereken balık türleri araştırılıyor. İşte, konuya ilişkin detaylar...
Ocak ayının en lezzetli balıkları uskumru, lüfer, palamut ve istavrittir. Kefal ve hamsi olması gerektiği gibi tam yağlı duruma gelirler. Çinekop, tekir, kırlangıç ve kofana ocak ayında en bol dönemini yaşar ve en çok avlanan balıklardır. Midyenin başlangıç mevsimi Ocak ayıdır.
HAFTADA BİR BALIK TÜKETEN ÇOCUKLAR DAHA ZEKİ
Haftada en az bir kez balık tüketen çocukların daha zeki olduğu bildirildi. Sonuçları "Scientific Reports" dergisinde yayımlanan, Pennsylvania Üniversitesinden bilim adamlarının yaptığı araştırma, haftada en az bir kez balık yiyen çocukların IQ seviyesinin, daha az tüketen ve neredeyse hiç yemeyenlerden ortalama 4 puan yüksek olduğunu ortaya koydu.
Çin'de yaşları 9 ila 11 olan, yüzde 54'ü erkek, yüzde 46'sı kız 541 çocuk üzerinde yapılan araştırma ayrıca haftada en az bir defa balık yiyen çocukların daha iyi uyuduğunu da gösterdi. Jianghong Liu liderliğinde yapılan araştırmada, her hafta balık tüketen çocukların IQ testlerinde "nadiren" veya "hiç" şıkkını işaretleyenlerden 4,8 daha yüksek puan aldığı, "bazen" balık yiyenlerde puan farkının 3,3 olduğu, yine balık tüketimi arttıkça uyku kalitesinin iyileştiği tespit edildi.
Bilim adamları daha önce de birçok balık türünde bulunan omega-3 ve yağ asitlerinin, gelişmiş zekayla ve daha kaliteli uykuyla bağlantısı bulunduğunu gösteren araştırmalar yapmıştı.
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