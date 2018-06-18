İzlenme rekoru kıran o polis konuştu

Türkiye, Sakarya'da kuyruğu ve patileri vahşice kesilmiş halde bulunan ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan yavru köpeğe yapılan vahşeti konuşurken Malatya'dan ise "İşte insanlık ve hayvan sevgisi bu" dedirten bir görüntü ortaya çıktı. Bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği ve bir trafik polisinin, susayan bir köpeğe çeşmeden avuçlarıyla defalarca su içirdiği görüntü sosyal paylaşım sitelerinde izlenme rekoru kırdı. O polise ulaştı.

Sabah'a konuşan Malatya Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli Seyit Kurtulmuş, "İnönü Caddesi'ndeki Dörtyol'da görev yapıyordum. Hava çok sıcaktı. Meydandaki çeşmenin başında bir köpek gördüm. Musluktan damlayan suya yetişmeye çalışıyordu. Yanına yaklaştığımda, 'Bana su ver' der gibi baktı. Bitkindi. Önce su vermek için etrafta kap aradım. Bulamayınca avucuma su alarak içirmeye başladım. 5-6 defa bunu tekrarladım. Suyu kana kana içtikten sonra sanki teşekkür edercesine gözlerime bakıp gitti. Vicdanı olan her insanın yapması gerekeni yaptım. Görüntülendiğimi bile fark etmedim" dedi.