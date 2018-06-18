İzlenme rekoru kıran o polis konuştu

Sabah'a konuşan Malatya Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli Seyit Kurtulmuş, "İnönü Caddesi'ndeki Dörtyol'da görev yapıyordum. Hava çok sıcaktı. Meydandaki çeşmenin başında bir köpek gördüm. Musluktan damlayan suya yetişmeye çalışıyordu. Yanına yaklaştığımda, 'Bana su ver' der gibi baktı. Bitkindi. Önce su vermek için etrafta kap aradım. Bulamayınca avucuma su alarak içirmeye başladım. 5-6 defa bunu tekrarladım. Suyu kana kana içtikten sonra sanki teşekkür edercesine gözlerime bakıp gitti. Vicdanı olan her insanın yapması gerekeni yaptım. Görüntülendiğimi bile fark etmedim" dedi.