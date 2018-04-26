O peruğu atan taraftar: İzleyince 'Ben bu muyum' dedim

Cengiz Deveci, adliye çıkışı yaptığı açıklamada, “Elazığ’dan maç için geldim. Ortalık karışınca elimdeki peruğu attım. Tabii ki bunun için pişmanım. Ama o anki durumdan dolayı attım. Pişmanım yani. İnşallah bundan sonra böyle bir şey olmaz. Savcı bey, niye attığımı ve bir örgüte üye olup olmadığımı sordu. Tabii ki biz de bir örgüte üye değiliz. Tek başıma geldim zaten. Peruk attığım görüntüleri gördüğümde gerçekten hoşuma gitmedi. O an kendimizi maçta kaybettik.

'İZLEYİNCE BEN BU MUYUM?' DEDİM

Sonradan izlediğimde, ‘Ben bu muyum?’ dediğim de oldu. Nasıl böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Kimseye böyle bir şey yapmalarını tavsiye etmiyorum. Herkes gelsin, güzelce maçını seyretsin. Cezamız şu an belli değil. 1 sene maçlara girmeme cezamız olur büyük ihtimal” dedi.

ŞENOL HOCA'YI YARALAYAN KİŞİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Fenerbahçe-Beşiktaş maçı derbi soruşturması kapsamında gözaltına alınarak adliyeye getirilen, aralarında Şenol Güneş’i yaralayan şüphelinin de bulunduğu 5 şüpheli tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.



Fenerbahçe- Beşiktaş arasındaki olaylı derbi sonrası Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında aralarında Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’i yaralayan S.D.’nin de bulunduğu toplamda 47 kişi gözaltına alındı.



47 şüpheliden 25’i emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Savcılıktaki sorgusu tamamlanan 5 şüpheli serbest bırakıldı. 15 şüpheli, “yasak madde kullanarak müsabaka düzenini bozma” suçundan adli kontrol istemiyle mahkemeye sevk edildi.

5 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA İSTEMİ



Aralarında Şenol Güneş’i yaralayan şüpheli S.D.’nin de bulunduğu 5 şüpheli ise “silahla kasten yaralama” suçundan tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerin Anadolu Sulh Ceza Hâkimliği'ndeki sorguları devam ediyor.

Olaylara karışan 4’ü çocuk 62 kişi hakkında işlem yapıldığı ve 4 çocuk için ayrı bir soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Şüphelilerden 6’sının emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı, soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısının toplamda 47 olduğu bildirildi. Firari 5 şüphelinin ise aranmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. 22 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.