O ödül Aysel'in

Çevreye Katkı Özel Ödülü ise taş ve mermer ocaklarına karşı yürütülen çevre mücadelesindeki üstün gayretleri ve özverileri nedeniyle 9 Mayıs 2017 tarihinde öldürülen Ayşin ve Ali Ulvi Büyüknohutçu’ya verildi. İki ismin ödülü, üyesi oldukları Toroslar ve Akdeniz Kıyıları Çevre Derneği (TORAÇDER) yöneticilerine sunuldu.







Sağlıklı ve nitelikli kentlerin, doğanın, çevrenin ve var olan tarihsel değerlerin korunması mücadelesine duyarlılık gösteren, katkı veren gazetecilere verilen ödül, bu yıl Aysel Alp’e, “Datça İmara Açılıyor! Büyük tartışma yaratacak kritik özelleştirme kararı”, Bolu Gölcük Milli Parkı’nın kiralama yoluyla inşaata açılmasını anlatan “Bir köşk daha... 25 de bungalov” ve benzeri çalışmaları nedeniyle verildi.



Mimarlar Odası 46. Olağan Genel Kurulu’nda konuşan Genel Başkan Eyüp Muhcu, verilen ödüllerin, mimarlık ve kent yayıncılığı anlamında çalışmalarıyla basında farkındalığın artmasına önemli katkılarda bulunan gazeteci, yazar ve mimar Oktay Ekinci’nin anısını yaşatmak ve bu alanda katkı sunanları onurlandırmak adına “Oktay Ekinci” adıyla verildiğini anımsattı.