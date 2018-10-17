O menfez yeni ihalede de yok
TEKİRDAĞ Çorlu’da 25 kişinin ölümüyle sonuçlanan tren kazasına sebep olan 145 yıllık menfez, kazadan önce iptal edilen ve 16 Ağustos’ta açılan yeni ihalede de kapsam dışı bırakıldı.
Bilirkişi raporunu bir kez daha Meclis gündemine getiren CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, bakanlığa “Türkiye’nin en büyük tren kazalarından birinin gerçekleştiği menfezin, kaza sonrasında da kapsam dışı tutulmasını nasıl açıklıyorsunuz?” sorusunu yöneltti. 33 sayfalık bilirkişi raporunda önemli tespitler yapıldığını kaydeden Aygun, kazaya sebep olan menfezin günün koşullarına uymayan ‘kargir’ (taşıyıcı kolon ve kirişleri olmayan, dayanıksız yığma yapı, depreme dayanıksız) yapıda imal edildiğini ve bunun da raporda belirtildiğini ifade etti.
Aygun, “Bu ihale, zaten kaza öncesinde Haziran 2018’de ödenek yetersizliği nedeniyle iptal edilmiştir. Konunun vahim yanı, bilirkişi raporunda da vurgulandığı üzere 8 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleşen ve 25 kişinin yaşamını yitirmesine yol açan kazanın ardından 16 Ağustos 2018 tarihinde çıkılan yeni ihalede de 161+968’deki menfez kapsam dışı tutulmuştur. ‘14 Demiryolu Bakım Müdürlüğü Mıntıkası Halkalı Muratlı Arası Menfez Bakım ve Taş Duvar İşleri’ isimli ihalede bile kapsam dışı tutulması, akıllara durgunluk vericidir.” Bakanlık yetkilileri, Aygun’un iddialarıyla ilgili, Halkalı-Muratlı arasında açılan ihalenin farklı bir güzergâhla ilgili olduğunu belirterek, “Kazanın yaşandığı menfezle ilgili ihale açmayı gerektirecek bir durum yok. Söz konusu bölgede gerekli teknik iyileştirmeler, kazanın ardından yapıldı” bilgisini verdi.
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