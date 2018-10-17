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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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17.10.2018 - 01:31, Son Güncelleme:

O menfez yeni ihalede de yok

Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
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Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
O menfez yeni ihalede de yok

TEKİRDAĞ Çorlu’da 25 kişinin ölümüyle sonuçlanan tren kazasına sebep olan 145 yıllık menfez, kazadan önce iptal edilen ve 16 Ağustos’ta açılan yeni ihalede de kapsam dışı bırakıldı.

Bilirkişi raporunu bir kez daha Meclis gündemine getiren CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, bakanlığa “Türkiye’nin en büyük tren kazalarından birinin gerçekleştiği menfezin, kaza sonrasında da kapsam dışı tutulmasını nasıl açıklıyorsunuz?” sorusunu yöneltti. 33 sayfalık bilirkişi raporunda önemli tespitler yapıldığını kaydeden Aygun, kazaya sebep olan menfezin günün koşullarına uymayan ‘kargir’ (taşıyıcı kolon ve kirişleri olmayan, dayanıksız yığma yapı, depreme dayanıksız) yapıda imal edildiğini ve bunun da raporda belirtildiğini ifade etti.

Aygun, “Bu ihale, zaten kaza öncesinde Haziran 2018’de ödenek yetersizliği nedeniyle iptal edilmiştir. Konunun vahim yanı, bilirkişi raporunda da vurgulandığı üzere 8 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleşen ve 25 kişinin yaşamını yitirmesine yol açan kazanın ardından 16 Ağustos 2018 tarihinde çıkılan yeni ihalede de 161+968’deki menfez kapsam dışı tutulmuştur. ‘14 Demiryolu Bakım Müdürlüğü Mıntıkası Halkalı Muratlı Arası Menfez Bakım ve Taş Duvar İşleri’ isimli ihalede bile kapsam dışı tutulması, akıllara durgunluk vericidir.” Bakanlık yetkilileri, Aygun’un iddialarıyla ilgili, Halkalı-Muratlı arasında açılan ihalenin farklı bir güzergâhla ilgili olduğunu belirterek, “Kazanın yaşandığı menfezle ilgili ihale açmayı gerektirecek bir durum yok. Söz konusu bölgede gerekli teknik iyileştirmeler, kazanın ardından yapıldı” bilgisini verdi.

Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
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