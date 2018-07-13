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    O kalbi daha fazla bekleyemedi

    Mesude ERŞAN
    13.07.2018 - 23:22 | Son Güncelleme:

    İKİ yıldır kalp nakli bekleyen 18 yaşındaki Yusuf Çello yaşamını yitirdi. Umutla bekleyen Çello, yetersiz organ bağışı nedeniyle nakil şansı bulamadı.

    Hürriyet’in ‘Ses Ver’ sayfasında 26 Haziran’da “8’inci katın çığlığı” başlığıyla yayımlanan haberde kalp bekleyişini anlatan Çello, “Nakilden sonrasının hayalini kuruyorum” demişti. Uzun süren bir gripten sonra kalp yetersizliğine giren Çello, acil kalp bekleme listesindeydi. Aylarca Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi’nin 8’inci katında yatarak, benzer kaderi paylaştığı diğer hasta çocuklarla birlikte iyi haber bekleyen Çello’ya bir türlü kalp çıkmadı. Doktorların zaman kazandırmak için çift taraflı kalp pompası taktığı Çello, memleketi Gaziantep’te yaşama veda etti.

    ‘HER AN HABER GELİR DİYE BEKLİYORUZ’ DEMİŞTİ
    Hastane günlerinde kendi kendine gitar çalmayı öğrenen Çello röportajımızda, “Beklemek çok zor. Acılarımız oluyor. Sabrediyoruz, şükrediyoruz halimize. Her an haber gelir diye bekleyiş içindeyiz” demişti. Haydarpaşa’yı gördüğü hasta odasının camından dışarıya bakan Çello, “Dört duvar içinde, tek bir odada yaşamak kolay değil. Sıkılıyorum, eski hayatımı özlüyorum. Camdan izlediklerimin yerinde olmak istiyorum. Bir umutla, kalp gelir diye bekliyor ve nakilden sonrasının hayalini kuruyorum. Buradan çağrı yapıyorum. Lütfen organ bağışlayın. Bağışlanan her organ, filizlenen bir hayat demek” çağrısı yapmıştı. 

    Etiketler: kalp nakli , gazetehaberleri
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