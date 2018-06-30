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    O il yanıyor! Uzmanlardan flaş uyarı

    İHA
    30.06.2018 - 15:13 | Son Güncelleme:

    Hava sıcaklıklarının son günlerde arttığı Diyarbakır’da termometreler 51 dereceyi gösterdi.  Aşırı sıcaklar nedeniyle uyarıda bulunan uzmanlar, vatandaşların özellikle güneşin etkili olduğu saat 11.00 ila 16.00 arasında çok fazla dışarıda bulunmamalarını söyledi.

    Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Diyarbakır bugün adeta kavruldu. Sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren sıcak hava, öğle saatlerinde doruğa ulaştı. Termometrelerin 51 dereceyi gösterdiği Diyarbakır’da sokağa çıkan bazı vatandaşlar, sıcağın etkisinden kurtulmak için karton kutuları kendilerine siper etti.

    Aşırı sıcaklar nedeniyle uyarıda bulunan uzmanlar, vatandaşların özellikle güneşin etkili olduğu saat 11.00 ila 16.00 arasında çok fazla dışarıda bulunmamalarını söyledi. Sıcak havalarda sıvı tüketiminin önemine değinen uzmanlar, gün içerisindeki işlerin öğleden önce yapılması uyarısında bulundu.

    Etiketler: Sıcaklık , Hava durumu , son dakika , haberler
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