Nuri Bilge Ceylan 2008 Cannes Film Festivali'nde 'En İyi Yönetmen' ödülünü hangi filmiyle kazandı?
Altın Palmiye ödüllü Türk film yönetmeni, senarist ve fotoğraf sanatçısı Nuri Bilge Ceylan, 61 Cannes Film Festivali'nde en iyi yönetmen ödülüyle dönmüştü. 2008 Türkiye - Fransa - İtalya ortak yapımı olan bu filmin başrollerini Hatice Aslan, Yavuz Bingöl, Ahmet Rıfat Şungar ve Ercan Kesal paylaşıyordu. Peki, Nuri Bilge Ceylan 2008 Cannes Film Festivali'nde 'En İyi Yönetmen' ödülünü hangi filmiyle kazanmıştı?
61. Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye için yarışan ve Nuri Bilge Ceylan'a En İyi Yönetmen Ödülü'nü kazandıran yapım Üç Maymun filmidir. Üç maymunu oynamanın gerçekleri ortadan kaldırıp kaldırmayacağını sorgulayan film, 81. Akademi Ödülleri'nde Türkiye'nin yabancı dilde en iyi film dalında Oscar aday adayı olarak seçilmiş, ardından son 9 film arasında yer almayı başarmıştı.
Üç Maymun, 2008 Türkiye - Fransa - İtalya ortak yapımı Nuri Bilge Ceylan filmidir. Yönetmenin Uzak ve İklimler'den sonra Cannes Film Festivali'nin yarışmalı bölümüne kabul edilen üçüncü, toplamda ise beşinci uzun metrajlı filmidir.
Başrollerini Yavuz Bingöl, Hatice Aslan, Ahmet Rıfat Şungar ve Ercan Kesal'ın paylaştığı film, küçük zaafların büyük yalanları doğurmasıyla parçalanan bir ailenin, gerçeklerin üzerini örterek bir arada kalma çabasını anlatır. Filmin adı da, acı ve sorumluluklardan, gerçeği görmeyerek, duymayarak ve gerçekler hakkında konuşmayarak kaçmaya çalışan karakterlere göndermedir.
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