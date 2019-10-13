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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 13.10.2019 - 10:19, Son Güncelleme:

Numan Kurtulmuş'tan CNN Türk’te önemli açıklamalar

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Numan Kurtulmuş'tan CNN Türk’te önemli açıklamalar

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili tüm gelişmeleri ve gündemdeki sıcak başlıkları CNN Türk'te 'Hafta Sonu' programında yanıtlıyor. Fırat'ın doğusuna düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin Kurtulmuş, "Hedeflerimize doğru ilerliyoruz. Sivillere hassasiyet gösteriyoruz" dedi.

Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Barış Pınarı Harekatı için uzun süredir hazırlık yapılıyordu. Hedeflerimize doğru ilerliyoruz. Sivillere hassasiyet gösteriyoruz.

Operasyonun ne zaman biteceğine yönelik bir zaman vermek doğru değil. Suriye’nin kuzeyinden Türkiye’ye yönelik gelecek tehditleri tümüyle engellemek ve o koridoru bir barış koridoru haline getirmek, Suriye’nin toprak bütünlüğünü sağlamak ve Türkiye’de bulunan Suriyeli kardeşlerimizin o bölgeye geri dönmesini sağlamak.

Türkiye bu operasyon öncesi son ana kadar oyalandı ama sabrın da bir sonu var. Sınırları belli olan bir bölge var ve biz bu bölgede terörün olmasını istemiyoruz. Dolayısıyla bu operasyon bu hedeflerle ortaya çıktı.

Türkiye’nin gizli ajandasının olduğunu zannedenlerin esas gizli ajanda kendi zihninde.  Onlar dünyanın dört bir yanında kendi menfaatlerini elde etmenin peşinde. Suriye’nin bir karış toprağında gözümüz yoktur. Hatta daha ilerisini söyleyeyim bu toprakların bir damla petrolünde de gözümüz yoktur.

"ABD HİÇBİR ZAMAN GÖZE ALAMAZ"

Uzunca bir süredir uyarıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız delilleriyle görüntüleriyle her fırsatta yüzlerine söylemiştir. Pentagon ağırlık bir yapı burada bir terör koridoru oluşturmaya destek verdiler. ABD hiç bir zaman Türkiye ile ipleri koparmayı göze alamaz.

Türkiye burada söylediklerinden vazgeçmeyecek.

Ambargo uygulayacaklarmış. Böyle ambargo tehditlerine pabuç bırakacak bir ülke değiliz. Şimdi Türkiye kendi İHA'larıyla SİHA'larıyla bölgede yer alıyor. Türkiye kendi göbeğini kendi kesmek zorundadır.

Her patlatılan bombanın arkasında bir strateji vardır. Bu da büyük ülkelerin stratejisidir.

 

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