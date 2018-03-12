Nüfus kayıt örneği nasıl alınır? Nüfus kayıt örneği sorgulama

Vatandaşlar e-Devlet kapısı aracılığı ile nüfus kayıt örneği veya yerleşim yeri belgelerinin çıktısını alarak ilgili mercilerde verebiliyor. E-Devlet kapasını kullanarak alınan bu hizmet sonucu bürokratik bir dizi işlemi azaltmış ve bu hizmet 7 gün 24 saat erişilebilir olmuştur. İşte nüfus kayıt örneği alma hakkında tüm merak edilenler.

NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ NEREDEN ALINIR?

E-Devlet sistemine T.C. Kimlik numaranız şifreniz ile birlikte giriş yaparak nüfus kayıt örneği alabilirsiniz. Bu işlem sıra size geldikten sonra sadece bir kaç dakika sürmektedir. Ayrıca, nüfus kayıt örneği almak için en yakın ilçe nüfus müdürlüğüne T.C. Kimlik kartınız ile birlikte müracaat ettiğiniz takdirde belgenizi alabilirsiniz.

E-DEVLET'TEN NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ NASIL ALINIR?

E-Devlet sisteminde güvenlik amacıyla kimlik doğrulaması yapmanız gerekmektedir. Bu doğrulama e-devlet şifresi, mobil imza, elektronik imza veya internet bankacılığı yollarıyla yapılabilir. Sisteme giriş yaparak e-hizmetler bölümünde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü başlığı altında işlem yapabilirsiniz.

İşlem sırasında bu belgeyi ne için alacağınıza dair bir soru gelmektedir. Sistemin size sunduğu seçeneklerden birini seçtikten sonra sistem, nüfus kayıt örneği belgesini barkodlu olarak oluşturacaktır. Aynı sayfadan oluşturulan barkodlu belgenin çıktısını alabiliriz. Bir gün içerisinde yalnızca bir kez belge oluşturabilirsiniz. Oluşturmuş olduğunuz belgenin geçerlilik süresi bir aydır.

Unutmamanız gereken en önemli noktalardan biri de e-Devlet üzerinden bir gün içinde sadece tek bir defa Nüfus Kayıt Örneği belgesi alabilirsiniz.