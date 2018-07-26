Noterlerin çalışma saatleri nedir?
1512 numaralı kanuna istinaden 1972 yılında kurulan Türkiye Noterler Birliğine bağlı olan Noterler hukukçu kimliğiyle, bağımsız ve tarafsız, irade beyanı ile işlem yapan ve bu işlemleri belgelendirip onlara resmiyet kazandıran bir kurumdur ve aralarında rekabet söz konusu değildir.
Birinci, ikinci ve üçüncü olarak kendi aralarında sınıflara ayrılan noterler, vatandaşların tapu, teslimat, alım satım gibi işlerine yardımcı olur. Peki noterler kaçta açılıp, kaçta kapanıyor ve haftasonu hizmet veriyorlar mı? İşte vatandaşlar tarafından en çok merak edilen noterlerin çalışma saatleri.
Noter çalışma saatleri;
Noterler, haftaiçi her gün: 09:00-12:30 / 13:30/-17:30 arasında çalışırlar. Cumartesi ve Pazar günleri çalışmazlar.
Türkiye Noterler Birliği;
Söğütözü Cad.No:4 Söğütözü / ANKARA, TÜRKİYE
Tel Santral: 0 312 218 80 00
Fax: 0 312 218 80 41
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