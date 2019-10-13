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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 13.10.2019 - 11:01, Son Güncelleme:

Nöbetçi Noter sorgulama ekranı! Noterler bugün açık mı?

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Nöbetçi Noter sorgulama ekranı! Noterler bugün açık mı?

Nöbetçi noter sorgulama ekranı, pazar günü alım satım yapmak isteyen birçok kişinin araştırdığı konu olmaya başladı. 81 ilde nöbetçi olarak hizmet veren noterlerin adresleri, nöbetçi noter sorgulama ekranından öğrenilebiliyor. İşte, 13 Ekim Pazar günü için nöbetçi noter ekranı ve detaylı bilgiler

Nöbetçi noter sorgulama ekranı aracılığıyla ilinizde bulunan nöbetçi noterlerin adresine kolayca erişebilirsiniz. Peki, 13 Ekim Pazar günü nöbetçi noter sorgulama işlemi nasıl yapılabilir? İşte, 10 ila 16 arasında açık olacak olan nöbetçi noter sorgulama ekranı

NÖBETÇİ NOTER SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Nöbetçi noter sorgulama işlemi, şu an için sadece Türkiye Noterler Birliği internet sitesi üzerinden yapılabilmektedir. Hafta sonu 10.00-16.00 saatleri arasında hizmet veren nöbetçi noterler, kurumun resmi internet sitesi üzerinden il ve tarih seçimi ile kolayca sorgulanabiliyor.

NÖBETÇİ NOTER SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

ANKARA 13 EKİM 2019 NÖBETÇİ NOTER

#Noterlik AdıNoter AdıAdresTelefonNöbet Tarihi
1ANKARA 13ALİ ACARMEŞRUTİYET CAD. NO.15/1 KIZILAY 06650 ÇANKAYA ANKARA ÇANKAYA ANKARA312 418 51 2113.10.2019
2ANKARA 42NECMİ IŞIKLIK.KARABEKİR CD.BAŞKENT İŞ MRK. N:91/40-41 ULUS ALTINDAĞ ANKARA ALTINDAĞ ANKARA312 342 23 5013.10.2019
3ALTINDAĞ 3GÜNER AKYAZIKARACAKAYA CAD.N:164 K:2 06165 SİTELER ALTINDAĞ ANKARA ALTINDAĞ ANKARA312 349 53 0813.10.2019
4AKYURT 2MUZAFFER ÖNDERSARACALAR MAH BAŞKENT OTO GALERİCİLER SİTESİ (OTONOMİ) C4 BLK NO:7 AKYURT ANKARA AKYURT ANKARA312 844 20 1313.10.2019

İSTANBUL 13 EKİM 2019 NÖBETÇİ NOTER

#Noterlik AdıNoter AdıAdresTelefonNöbet Tarihi
1İSTANBUL 28SÜREYYA KISIKFEVZİPAŞA CD. NO:179 K:1 34250 FATİH İSTANBUL FATİH İSTANBUL212 621 98 2213.10.2019
2BAKIRKÖY 41YILMAZ GÖRGÜÇOBAN ÇEŞME MAH. MİTHATPAŞA CAD. N:17 ZEMİN KAT BAHÇELİEVLER İSTANBUL BAHÇELİEVLER İSTANBUL212 451 10 9013.10.2019
3BEŞİKTAŞ 19ZEKERİYA DEMİRÇAYIR ÇİMEN SOK.EMLAK KONUTLARI A 2 BLOK K:1 D:64. LEVENT BEŞİKTAŞ İSTANBUL BEŞİKTAŞ İSTANBUL212 325 59 0313.10.2019
4BEYOĞLU 38SERPİL BİÇİCİMECLİSİ MEBUSAN CD.DENİZ APT.N:79 K:1 D:1 FINDIKLI BEYOĞLU İSTANBUL BEYOĞLU İSTANBUL212 245 02 8413.10.2019
5GAZİOSMANPAŞA 9ŞAFAK AHMET DENİZORDU CD. 250/1 GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL212 417 33 5513.10.2019
6KADIKÖY 16ARMAĞAN BALCIBAĞDAT CAD.KÖŞEMİZ AP.N:157/6 SELAMİÇEŞME KADIKÖY İSTANBUL KADIKÖY İSTANBUL216 330 16 5413.10.2019
7KARTAL 13FUNDAGÜL SAĞDIÇKARLIKTEPE MAH. SPOR CD. N:16/B KARTAL İSTANBUL KARTAL İSTANBUL216 387 21 0713.10.2019
8KARTAL 14BEKİR ÖZTÜRKFEVZİ ÇAKMAK MAH. TEVFİK İLERİ CAD. NO:149 PENDİK İSTANBUL PENDİK İSTANBUL216 354 20 7113.10.2019
9ÜSKÜDAR 15AYŞE ÇETİNSÜTÇÜ İMAM CAD. NO:81/1 ÜMRANİYE İSTANBUL ÜMRANİYE İSTANBUL216 521 50 5013.10.2019

İZMİR 13 EKİM 2019 NÖBETÇİ NOTER

#Noterlik AdıNoter AdıAdresTelefonNöbet Tarihi
1İZMİR 15GÜLİZAR TOPÇUGAZİ BULVARI 1343 SOK. NO:2/1 ÇANKAYA 35240 KONAK İZMİR KONAK İZMİR232 425 36 0513.10.2019
2İZMİR 18ADİL ERMİTHATPAŞA CAD.EĞİTİM MAH.GAZİ OSMANPAŞA SOK.N:17/A 35340 BALÇOVA İZMİR BALÇOVA İZMİR232 259 68 7813.10.2019
3BORNOVA 1MUAMMER TOKGÖZMUSTAFA KEMAL CD.150..SOK N:5/A 35040 BORNOVA İZMİR BORNOVA İZMİR232 388 15 7513.10.2019

Adalet Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliğinin çalışmasıyla 6 Nisan 2019'da faaliyete geçirilen nöbetçi noterlik uygulamasıyla eylül ayına kadar 265 bin 644 işlem gerçekleştirildi.

Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliğinin çalışmasıyla 6 Nisan 2019'da ülke genelinde faaliyete geçirilen "nöbetçi noterlik" uygulamasına ilgi yoğun oldu.

Uygulamanın başladığı günden eylül ayına kadar nöbetçi noterliklerde 265 bin 644 işlem yapıldığı belirtilirken, bu işlemlerle 15 milyar liralık işlem hacmi oluştuğu bildirildi.

Söz konusu işlem hacminin 12,5 milyar liralık kısmının ikinci el araç satışı, 2,5 milyar liralık kısmının da ilk tescil işlemleri sonucu oluştuğu vurgulanan açıklamada, nöbetçi noterliklerde yapılan 265 bin 644 işlem için devlet adına 36 milyon liralık vergi ve harç tahlis edildiği kaydedildi.

İKİNCİ EL ARAÇ SATIŞINDA 200 BİN ARTIŞ

Uygulamanın, araç satışı ile ilgili sektörlere de olumlu yansımalarının olduğu vurgulanan açıklamada, zorunlu trafik sigortası ve kasko sektöründe ilk tescil ve ikinci el araç satış işlemlerinde 200 bin adetlik artış sağlandığı ifade edildi.

Hafta sonu hizmet veren bankaların işlem hacminde de artış olduğu aktarılan açıklamada, plaka basım işlemleri, araç muayene ve kontrol noktalarında yapılan işlemlerle oto sanayi işlemlerinde de artış yaşandığı vurgulandı.

Uygulama kapsamında hafta sonu yapılan işlemlerin büyük çoğunluğunu araç sicil ve tescil işlemlerinin oluşturduğu bildirilen açıklamada, "6 Nisan'dan eylül ayına kadar 173 bin 451 ikinci el araç satış işlemi, 16 bin 809 sıfır araç tescil işlemi yapıldı. Toplamda tescil işlemi yapılan araç sayısı 190 bin 260 oldu." ifadesine yer ver verildi.

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