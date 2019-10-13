Nöbetçi Noter sorgulama ekranı! Noterler bugün açık mı?
Nöbetçi noter sorgulama ekranı, pazar günü alım satım yapmak isteyen birçok kişinin araştırdığı konu olmaya başladı. 81 ilde nöbetçi olarak hizmet veren noterlerin adresleri, nöbetçi noter sorgulama ekranından öğrenilebiliyor. İşte, 13 Ekim Pazar günü için nöbetçi noter ekranı ve detaylı bilgiler
Nöbetçi noter sorgulama ekranı aracılığıyla ilinizde bulunan nöbetçi noterlerin adresine kolayca erişebilirsiniz. Peki, 13 Ekim Pazar günü nöbetçi noter sorgulama işlemi nasıl yapılabilir? İşte, 10 ila 16 arasında açık olacak olan nöbetçi noter sorgulama ekranı
NÖBETÇİ NOTER SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Nöbetçi noter sorgulama işlemi, şu an için sadece Türkiye Noterler Birliği internet sitesi üzerinden yapılabilmektedir. Hafta sonu 10.00-16.00 saatleri arasında hizmet veren nöbetçi noterler, kurumun resmi internet sitesi üzerinden il ve tarih seçimi ile kolayca sorgulanabiliyor.
NÖBETÇİ NOTER SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ
ANKARA 13 EKİM 2019 NÖBETÇİ NOTER
|#
|Noterlik Adı
|Noter Adı
|Adres
|Telefon
|Nöbet Tarihi
|1
|ANKARA 13
|ALİ ACAR
|MEŞRUTİYET CAD. NO.15/1 KIZILAY 06650 ÇANKAYA ANKARA ÇANKAYA ANKARA
|312 418 51 21
|13.10.2019
|2
|ANKARA 42
|NECMİ IŞIKLI
|K.KARABEKİR CD.BAŞKENT İŞ MRK. N:91/40-41 ULUS ALTINDAĞ ANKARA ALTINDAĞ ANKARA
|312 342 23 50
|13.10.2019
|3
|ALTINDAĞ 3
|GÜNER AKYAZI
|KARACAKAYA CAD.N:164 K:2 06165 SİTELER ALTINDAĞ ANKARA ALTINDAĞ ANKARA
|312 349 53 08
|13.10.2019
|4
|AKYURT 2
|MUZAFFER ÖNDER
|SARACALAR MAH BAŞKENT OTO GALERİCİLER SİTESİ (OTONOMİ) C4 BLK NO:7 AKYURT ANKARA AKYURT ANKARA
|312 844 20 13
|13.10.2019
İSTANBUL 13 EKİM 2019 NÖBETÇİ NOTER
|#
|Noterlik Adı
|Noter Adı
|Adres
|Telefon
|Nöbet Tarihi
|1
|İSTANBUL 28
|SÜREYYA KISIK
|FEVZİPAŞA CD. NO:179 K:1 34250 FATİH İSTANBUL FATİH İSTANBUL
|212 621 98 22
|13.10.2019
|2
|BAKIRKÖY 41
|YILMAZ GÖRGÜ
|ÇOBAN ÇEŞME MAH. MİTHATPAŞA CAD. N:17 ZEMİN KAT BAHÇELİEVLER İSTANBUL BAHÇELİEVLER İSTANBUL
|212 451 10 90
|13.10.2019
|3
|BEŞİKTAŞ 19
|ZEKERİYA DEMİR
|ÇAYIR ÇİMEN SOK.EMLAK KONUTLARI A 2 BLOK K:1 D:64. LEVENT BEŞİKTAŞ İSTANBUL BEŞİKTAŞ İSTANBUL
|212 325 59 03
|13.10.2019
|4
|BEYOĞLU 38
|SERPİL BİÇİCİ
|MECLİSİ MEBUSAN CD.DENİZ APT.N:79 K:1 D:1 FINDIKLI BEYOĞLU İSTANBUL BEYOĞLU İSTANBUL
|212 245 02 84
|13.10.2019
|5
|GAZİOSMANPAŞA 9
|ŞAFAK AHMET DENİZ
|ORDU CD. 250/1 GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL
|212 417 33 55
|13.10.2019
|6
|KADIKÖY 16
|ARMAĞAN BALCI
|BAĞDAT CAD.KÖŞEMİZ AP.N:157/6 SELAMİÇEŞME KADIKÖY İSTANBUL KADIKÖY İSTANBUL
|216 330 16 54
|13.10.2019
|7
|KARTAL 13
|FUNDAGÜL SAĞDIÇ
|KARLIKTEPE MAH. SPOR CD. N:16/B KARTAL İSTANBUL KARTAL İSTANBUL
|216 387 21 07
|13.10.2019
|8
|KARTAL 14
|BEKİR ÖZTÜRK
|FEVZİ ÇAKMAK MAH. TEVFİK İLERİ CAD. NO:149 PENDİK İSTANBUL PENDİK İSTANBUL
|216 354 20 71
|13.10.2019
|9
|ÜSKÜDAR 15
|AYŞE ÇETİN
|SÜTÇÜ İMAM CAD. NO:81/1 ÜMRANİYE İSTANBUL ÜMRANİYE İSTANBUL
|216 521 50 50
|13.10.2019
İZMİR 13 EKİM 2019 NÖBETÇİ NOTER
|#
|Noterlik Adı
|Noter Adı
|Adres
|Telefon
|Nöbet Tarihi
|1
|İZMİR 15
|GÜLİZAR TOPÇU
|GAZİ BULVARI 1343 SOK. NO:2/1 ÇANKAYA 35240 KONAK İZMİR KONAK İZMİR
|232 425 36 05
|13.10.2019
|2
|İZMİR 18
|ADİL ER
|MİTHATPAŞA CAD.EĞİTİM MAH.GAZİ OSMANPAŞA SOK.N:17/A 35340 BALÇOVA İZMİR BALÇOVA İZMİR
|232 259 68 78
|13.10.2019
|3
|BORNOVA 1
|MUAMMER TOKGÖZ
|MUSTAFA KEMAL CD.150..SOK N:5/A 35040 BORNOVA İZMİR BORNOVA İZMİR
|232 388 15 75
|13.10.2019
Adalet Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliğinin çalışmasıyla 6 Nisan 2019'da faaliyete geçirilen nöbetçi noterlik uygulamasıyla eylül ayına kadar 265 bin 644 işlem gerçekleştirildi.
Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliğinin çalışmasıyla 6 Nisan 2019'da ülke genelinde faaliyete geçirilen "nöbetçi noterlik" uygulamasına ilgi yoğun oldu.
Uygulamanın başladığı günden eylül ayına kadar nöbetçi noterliklerde 265 bin 644 işlem yapıldığı belirtilirken, bu işlemlerle 15 milyar liralık işlem hacmi oluştuğu bildirildi.
Söz konusu işlem hacminin 12,5 milyar liralık kısmının ikinci el araç satışı, 2,5 milyar liralık kısmının da ilk tescil işlemleri sonucu oluştuğu vurgulanan açıklamada, nöbetçi noterliklerde yapılan 265 bin 644 işlem için devlet adına 36 milyon liralık vergi ve harç tahlis edildiği kaydedildi.
İKİNCİ EL ARAÇ SATIŞINDA 200 BİN ARTIŞ
Uygulamanın, araç satışı ile ilgili sektörlere de olumlu yansımalarının olduğu vurgulanan açıklamada, zorunlu trafik sigortası ve kasko sektöründe ilk tescil ve ikinci el araç satış işlemlerinde 200 bin adetlik artış sağlandığı ifade edildi.
Hafta sonu hizmet veren bankaların işlem hacminde de artış olduğu aktarılan açıklamada, plaka basım işlemleri, araç muayene ve kontrol noktalarında yapılan işlemlerle oto sanayi işlemlerinde de artış yaşandığı vurgulandı.
Uygulama kapsamında hafta sonu yapılan işlemlerin büyük çoğunluğunu araç sicil ve tescil işlemlerinin oluşturduğu bildirilen açıklamada, "6 Nisan'dan eylül ayına kadar 173 bin 451 ikinci el araç satış işlemi, 16 bin 809 sıfır araç tescil işlemi yapıldı. Toplamda tescil işlemi yapılan araç sayısı 190 bin 260 oldu." ifadesine yer ver verildi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle