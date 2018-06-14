Niyet okuyan yapay zekâ

Koç Üniversitesi Akıllı İnsan- Bilgisayar Etkileşimi Laboratuvarı Direktörü Doç. Dr. Metin Sezgin, mastır ve doktora öğrencileriyle birlikte çok önemli bir başarıya imza atarak insanın gözlerinden niyetini okuyan yapay zekâ geliştirdi. TÜBİTAK’ın kariyer projesini ve tamamen Türkiye fonlarını kullanan akademsiyenler, geliştirdikleri yapay zekânın patenti için Avrupa Patent Ofisi’ne başvurdular.



Projenin başındaki Doç. Dr. Metin Sezgin, bu teknoloji sayesinde gelecekte bir insanın göz hareketlerinden şüpheli bir eylemde bulunup bulunmayacağının bile anlaşılabileceğini söylüyor. Doç Dr. Metin Sezgin, bu alanda yaptıkları çalışmayı Hürriyet’e anlattı:



GÖZLERİNDEN ANLIYOR

“İnsanlar gözlerini çok değişik şekillerde kullanıyor. Biz burada yaptığımız çalışmalarda gözlerinden insanın niyetini kestirebileceğimizi anladık. Örneğin ben masadaki kahve fincanını buradan alıp şuraya koyacaksam gözlerim farklı bir şekilde hareket ediyor, onu sadece iteceksem farklı bir şekilde hareket ediyor. Yani benim yapacağım harekete göre gözlerdeki hareketler farklılık gösterebiliyor. Biz de bu hareketleri istatistiksel öğrenme metodları ya da makine öğrenmesi metodlarıyla yapay zekâya öğretip gözlerden kişinin niyetini okumasını sağlayabiliyoruz. Bu teknoloji şu anda bilgisayarlarda ve tabletlerde kullanılabilir. Örneğin bilgisayarınızı kullanırken bir ikonu tutup başka bir yere taşıyacağınızı gözlerinizden okuyabiliyoruz. Veya küçük bir pencereyi büyütmeden önce onu büyütmeye niyetiniz olduğunu yine gözlerinizden anlayabiliyoruz.

Böylelikle o ikonu siz daha büyütmeden önce bilgisayar büyütüyor.



Belki bundan 10 yıl sonra bir sürücünün gözlerinden gelen bir tehlikeyi fark etmediğini ve kaza yapabileceğini anlayıp onu uyarabileceğiz. Ya da bir insanın göz hareketlerinden bir suç işleyeceğini anlayabileceğiz. Gelecekte robot polisler olursa karşısındaki suçlu bir insanın ona silah çekip çekmeyeceğini gözlerinden anlayabilecek.”



DOĞAL İLETİŞİM KURMASI İÇİN ÇALIŞIYORLAR

Doç. Dr. Metin Sezgin bu alandaki diğer çalışmalarını da anlattı: “Yapay zekânın insanlarla doğal iletişim kurmasının yollarını arıyoruz. Örneğin bir robotun sizin güldüğünüzü anlaması ve ona uygun bir tepki vermesi, konuşurken sizinle göz kontağı kurması, başını sallayıp anladığını teyit etmesi gibi insan-robot etkileşiminde önemli hususlar üzerinde çalışıyoruz. Dünyada robotların konuşması üzerine çalışan çok uzman var ama biz bakılmayan şeyler de bakıyoruz, örneğin bir mimar bir tasarımı anlattığı zaman o çizimi tanıyabilecek akıllı sistemler yaratabilir miyiz, onun üzerinde çalışıyoruz.