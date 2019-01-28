Niagara Şelalesi hangi iki ülke arasındadır?
Niagara Şelaleleri dünyanın en fazla turist çeken ilk 5 noktası arasında yer alıyor. Bölgeyi ziyaret eden turistlerin en gözde aktiviteleri arasında ise tekne turu geliyor. Dünya’nın tek parça halindeki en büyük şelalesi Niagara'nın hangi iki ülke arasında yer aldığı merak ediliyor. Peki, Niagara Şelalesi hangi iki ülke arasındadır?
Kanada ile ABD arasındaki Niagara Şelaleleri, ABD-Kanada sınırındaki Ontario Gölüne dökülen Horseshoe (Atnalı), American ve Bridal Veils adlı şelalelerinden meydana geliyor. Niagara Şelaleleri Kuzey Amerika'nın doğusunda, ABD ile Kanada sınırı arasında, Niagara Nehri'nin üzerinde bulunur. 3 büyük şelaleden oluşur. Horseshoe (Atnalı Şelalesi) bunların en büyükleridir. American Falls ve Bridal Veils Fall diğer iki küçük şelalelerdir. İşte, konuya dair detaylar...
Niagara Şelalesi'nden yarım dakikada 168.000 m³ su akar. Kuzey Amerika'nin en büyük şelalesi olan Niagara, 10.000 yıl önce Kuzey Kutbu'ndan gelen buz kütlelerinin yol açtığı çöküntülerdir. Şelalenin çevresi Niagara Şelaleleri Parkıdır ve kardeş şehirler olan Niagara Falls-Ontario ve Niagara Falls-New York tarafından doğal koruma altındadır. Niagara isminin yerli dilindeki "Onguiaahra" (düz) kelimesinden geldiği sanılmaktadır. Şelalenin Kanada tarafı Amerika tarafına nazaran daha gelişmiştir. Şelale bot turlarıyla ünlüdür.
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