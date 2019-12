Nevin Halıcı kimdir, kaç yaşındadır, nereli? İşte Nevin Halıcı'nın biyografisi

1975'te Kızılcahamam’da yemek öğretmeni olarak çalışmaya başlayan Nevin Halıcı, “Sufi Cuisine” isimli kitabıyla Gourmand Cookbook Award'ın (Gurmand Yemek Kitabı Ödülü) almaya hak kazandı. İngiltere'de eğitim alan ünlü yemek yazarı ve araştırmacısı 1999 yılında emekli olmuştur.

NEVİN HALICI KİMDİR?

Nevin Halıcı 1941'da Konya'da dünyaya gelmiştir. Şair, yazar, eski siyasetçi Feyzi Halıcı'nın kardeşi, milletvekili Emrehan Halıcı'nın halası, sosyoloji profesörü Nilgün Çelebi'nin teyzesidir.

Konya Kız Tatbikat İlk Okulu (1952), Konya Kız Enstitüsü (1960) okulları mezunudur. 1970-75 yıllarında Ankara Gazi Üniversitesi’nde Ev Ekonomisi Beslenme okumuştur. 1986’da İngiltere’de, City of Guilds of London Institute’den "The Cookery Certificate" diploması almıştır. 1991’de Selçuk Üniversitesi’nde “Konya’da Geçmişte ve Günümüzde Hazırlanan Kışlık Yiyecekler Üzerine Bir Araştırma” çalışması ile yüksek lisans] 1997’de Gazi Üniversitesi’nde “Karadeniz Bölgesi Yemekleri Üzerine Bir Araştırma” teziyle doktora programlarını tamamlamıştır.

1975'te Kızılcahamam’da yemek öğretmeni olarak çalışmaya başlamış, İzmir Büyükçiğli Pratik Kız Sanat Okulu, İzmir Karşıyaka Kız Meslek Lisesi, Konya Kız Meslek Lisesi, Çumra Kız Meslek Lisesi, Konya Mehmet Akif İlköğretim Okulu ve Meram Kız Meslek Lisesi okullarında görev yaptıktan sonra 1999 yılında emekli olmuştur.

NEVİN HALICI'NIN ESERLERİ NELERDİR?

Geleneksel Konya Yemekleri (1979)

Ege Bölgesi Yemekleri (1981)

Akdeniz Bölgesi Yemekleri (1983)

Türk Mutfağı (1985-1990)

Nevin Halıcı’s Turkish Cookbook (1989)

Das Türkısche Kochbuch Nevin Halıcı (1990)

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Yemekleri (1991)

Siniden Tepsiye Klasik Türk Mutfağı (1999)

Konya’da Kışlık Yiyecekler Üzerine Bir Araştırma (2000)

Karadeniz Bölgesi Yemekleri (2001)

Sufi Cuisine (2005). London: Saqi Books.

Konya Mutfak Kültürü ve Konya Yemekleri (2005)

Mevlevi Mutfağı (2007). İstanbul: Metro Kültür Yayınları.

Türk Mutfağı (2009). İstanbul: Oğlak Yayıncılık.

Konya Mutfağı (2011)

Açıklamalı Yemek ve Mutfak Terimleri Sözlüğü(2013). İstanbul: Oğlak Yayıncılık.

Geçmişin İzleriyle Sille Mutfağı (2014). Konya: Selçuklu Belediyesi Yayınları.

Selçuklu Dönemi Mutfağı (2015). Konya: Selçuklu Belediyesi Yayınları.