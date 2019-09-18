Neslican Tay yoğun bakımdan çıktı mı? Neslican Tay'ın son durumuyla ilgili açıklama yapıldı mı?

Yoğun bakımda kanser ile mücadele veren genç Neslican'ın son durumu hakkında gelişmeler, günün ilk saatleri itibariyle birçok vatandaşın araştırdığı konular arasında yer alıyor. Bağcılar'da özel bir hastanede tedavisi devam eden Neslican Tay'ın sağlık durumu, genç kızın sağlığına bir an önce kavuşmasını dileyen birçok kişinin gündeminde yer alıyor. Peki, Neslican Tay'ın sağlık durumu nasıl? İşte, genç kızın son durumu hakkında bazı bilgiler

NESLİCAN TAY'IN SON DURUMU NASIL?

Üç defa kanseri yenen Neslican Tay (21), akciğerinde nükseden tümör nedeniyle yoğun bakıma alındı. Nefes alıp vermekte zorlanan Tay için sosyal medyada kampanya başlatıldı. Kan ihtiyacı nedeniyle onlarca kişi hastaneye koştu. Paylaştığı bir yazıda “3 kere yendim 4’üncü de yolda. Ben de kendime ve iyileşeceğime çok inanıyorum” diyen Neslican Tay sosyal medyadaki son paylaşımında “Ben savaşmak zorundayım, bu hayatta kalmak istiyorum. Yaşamayı çok fazla istiyorum” demişti.

Neslican Tay (21) bundan iki yıl önce Rize’de fen lisesini bitirdikten sonra bacağında çıkan bir tümör nedeniyle kansere yakalandı. Uzun süren kemoterapi sonucunda bacağındaki tümör küçüldü. Tümörün vücutta yayılmaması için Tay’ın sol bacağı diz üzerinden kesildi. Bacağındaki tümörden kurtulan Tay, tedavisinin ardından hayatına devam etti. Kanseri yenen Tay, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde okumak istiyordu, ancak hastalık peşini bırakmadı. Tümörlü hücreler Tay’ın akciğerlerine sıçradı. Hayata sımsıkı tutunan Tay, iki defa daha kansere yendi. Tay, tedavi süresinde sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla kanser hastalarının umudu oldu.

YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI

Neslican Tay, hayata olan bağlılığı ve kansere karşı verdiği mücadele ile bir anda sosyal medyada gündem oldu. Vücudundaki üç tümörü yenen Neslican Tay, son olarak akciğer kanserine yakalandı. Bağcılar’da özel bir hastanede tedavi gören Tay, önceki gün nefes alıp vermede zorlandığı için yoğun bakıma kaldırıldı. Cihazlar yardımıyla nefes alan Tay, için sosyal medyada kampanya başlatıldı. Tay’ın yakınları sosyal medyada kan ihtiyacı için paylaşımda bulundu. Onlarca kişi hastaneye gelerek Tay için kan verdi. Neslican Tay’ın tedavi gördüğü özel hastanenin direktörü Özer Koca ise yaptığı açıklamada “Neslican Tay için değerli hocalarımız ve ekip arkadaşlarımız elinden geleni yapıyor. İnşallah Neslican bir kez daha ne kadar güçlü olduğunu bizlere gösterecek” dedi.

“BEN SAVAŞMAK ZORUNDAYIM”

Kanser tedavisi sürecinde yaşadıklarını paylaştığı videolar ile anlatan Neslican Tay, son paylaşımında “İyileşeceğime çok inanıyorum, ama iyileşirken sürecin bu kadar acılı olması gerçekten beni çok yıpratıyor. Saçlarımı kaybetmem, yaşam kalitemin düşmesi, kemoterapinin getirdiği çok acı şeyler var. Hayatta kalmak için bunu yapacağım, kemoterapi alacağım. Ben savaşmak zorundayım, bu hayatta kalmak istiyorum. Yaşamayı çok fazla istiyorum. Bunun için ne gerekiyorsa yapacağım” dedi.

Yoğun bakımda gözetim altında tutulan Neslican Tay'ın son durumu hakkında hastane yönetiminden gelen herhangi bir bilgi bulunmuyor. Hastane ve doktorlardan güncel bir açıklama gelmesi halinde tüm detaylarıyla haberimizi güncelleyeceğiz.

NESLİCAN TAY KİMDİR?

Rizeli bir anne ve Manisalı bir babanın kızı olan Neslican Tay, 1998 yılında Bursa’da doğdu ancak Rize’de yaşamını sürdürüyor. Fen lisesi mezunu olan Neslican Tay ilköğretim ve lise eğitimini Rize'de tamamladı. Üniversite sınavına iki hafta kala kansere yakalandığını öğrendi, araya tedavi süreci girdiği için eğitimine ara vermek zorunda kaldı. Kanserle mücadele ederken bir yandan da eğitimine devam etmek isteyen Neslican Tay, üniversite sınavına girdi ve şu an Bahçeşehir Üniversitesi'nde psikoloji eğitimi görüyor.



2018 yılında kanser nedeniyle bir bacağını kaybeden ve kendisine ‘Demir Kadın’ diyen Neslican Tay, Ayşe Arman’a verdiği röportajda söylediği "Bacağım yok ama yaşam sevincim var!" , "Bacağımın kesilmiş olmasının hayatımı etkilemesine izin vermeyeceğim. Ben bir bacaktan ibaret değilim ki... Çok daha fazlasıyım!" sözleriyle binlerce insana rol model oldu. Hastalığının yeniden nüksettiğini sosyal medya hesabından duyuran Neslican Tay, dördüncü kez kanser mücadelesi veriyor.