Nerelerde deprem oldu? 2 Eylül son depremler listesi
AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre, Elazığ Karakoçan merkezli 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 18.46'da yaşanan depremde can ya da mal kaybı olup olmadığı ile ilgili açıklama yapılmadı. Depremin ardından, vatandaşlar Türkiye geneli son depremler listesini öğrenmek adına araştırma yapmaya başladı. Peki, bugün nerelerde deprem oldu? İşte, 2 Eylül son depremler listesi.
Kandilli Rasathanesi son depremler listesini güncellemeye devam ediyor. Türkiye'de oluşan depremlerle alakalı bilgi edinmek isteyenler, resmi kaynaklara göre son depremler listesini internet üzerinden sıklıkla sorguluyor. İşte, Türkiye genelinde yaşanan son depremler.
ELAZIĞ'DA KORKUTAN DEPREM
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre, saat 18.46'da, merkez üssü Karakoçan ilçesi olan deprem meydana geldi. Yerin 18,02 kilometre derinliğinde olan deprem, ilçede kısa süreli paniğe neden oldu.
KANDİLLİ 2 EYLÜL SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2019.09.02 18:46:34 39.1772 40.2113 5.0 -.- 3.8 3.9 BILEKKAYA-YAYLADERE (BINGOL) İlksel
2019.09.02 17:54:41 37.1847 34.5595 4.9 -.- 1.8 -.- CAMLIYAYLA (MERSIN) İlksel
2019.09.02 15:57:46 37.8412 29.7475 4.0 -.- 1.8 -.- DARICILAR-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR) İlksel
2019.09.02 15:43:40 37.6598 26.8550 3.9 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.09.02 12:55:47 37.4067 29.8397 29.0 -.- 1.1 -.- KARAMANLI (BURDUR) İlksel
2019.09.02 12:52:53 35.8933 29.4905 5.4 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2019.09.02 12:34:56 36.5417 29.0290 5.2 -.- 1.8 -.- FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2019.09.02 12:32:20 36.5025 31.2333 29.9 -.- 2.6 -.- ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2019.09.02 12:28:59 37.2803 31.8860 0.0 -.- 1.9 -.- MADENLI-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel
2019.09.02 11:06:19 36.4965 28.6967 5.0 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel
2019.09.02 10:49:56 37.9065 29.7077 5.2 -.- 1.5 -.- IDRIS-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR) İlksel
2019.09.02 09:13:17 36.4868 28.7222 5.0 -.- 3.7 3.9 AKDENIZ İlksel
2019.09.02 08:59:04 37.7940 29.7280 7.8 -.- 1.8 -.- CALTI-CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.09.02 08:09:57 39.4195 36.6035 5.0 -.- 1.7 -.- BALTALAR-SARKISLA (SIVAS) İlksel
2019.09.02 07:19:10 37.5353 26.8055 3.6 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.09.02 06:45:34 38.6957 26.5727 9.4 -.- 2.0 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.09.02 06:22:44 39.7395 23.9297 17.8 -.- 2.1 -.- YUNANISTAN İlksel
2019.09.02 06:11:09 37.8312 29.7378 7.2 -.- 1.7 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.09.02 06:08:24 39.3297 25.8662 5.1 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2019.09.02 05:45:17 37.8952 29.6627 5.0 -.- 1.7 -.- AVDAN-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2019.09.02 05:42:11 38.7148 26.5528 7.5 -.- 1.5 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.09.02 04:53:17 40.1008 40.0968 11.6 -.- 2.4 -.- GOLDERE-(BAYBURT) İlksel
2019.09.02 04:07:08 38.9022 26.4490 9.4 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI REVIZE01 (2019.09.02 04:07:08)
2019.09.02 03:55:35 37.5920 26.8227 15.3 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.09.02 03:20:18 38.7475 26.5642 7.6 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.09.02 01:16:04 39.9068 44.1470 29.2 -.- 1.6 -.- ASAGIERHACI-(IGDIR) İlksel
2019.09.02 00:12:46 39.3015 25.9338 6.9 -.- 3.1 3.2 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
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