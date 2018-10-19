Nerede deprem oldu? Son depremler listesine yenileri ekleniyor…

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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19.10.2018 - 10:26, Son Güncelleme:

Nerede deprem oldu? Son depremler listesine yenileri ekleniyor…

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Nerede deprem oldu? Son depremler listesine yenileri ekleniyor…

Türkiye’nin farklı il ve ilçelerinden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, depremin şiddeti ve derinliğiyle ilgili bilgileri resmi sayfası üzerinden paylaşıyor. İşte, 19 Ekim tarihli son depremler listesi

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü resmi internet sayfaları üzerinden son depremler hakkında bilgilendirmede bulunuyor. Yapılan son duyurular arasında en dikkat çeken ise Amasya ve Girit Adası açıklarındaki deprem oldu. Deprem, her iki bölgede de kısa süreli korku ve paniğe neden oldu. Gün içerisinde başka illerde de küçük çaplı sarsıntılar yaşanıyor. İşte, ülkemizdeki son depremlerin listesi...

2018.10.19 09:05:30  34.6913   24.5973        6.5      -.-  3.2  3.2   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                      
2018.10.19 09:04:04  39.3877   28.4940        2.5      -.-  1.8  -.-   KARABAHCE-BIGADIC (BALIKESIR)                  
2018.10.19 08:07:20  37.8835   36.0450        8.8      -.-  2.5  -.-   HIMMETLI-SAIMBEYLI (ADANA)                        
2018.10.19 07:57:40  40.5613   27.1105       16.6      -.-  1.2  -.-   MARMARA DENIZI                                 
2018.10.19 06:32:09  38.8565   26.9572        6.6      -.-  1.6  -.-   CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)                    
2018.10.19 06:07:02  35.6852   27.8857       11.2      -.-  3.0  3.1   AKDENIZ                                             
2018.10.19 05:36:39  36.9148   27.5965        5.0      -.-  1.2  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                        
2018.10.19 04:43:52  37.8400   29.8853       11.9      -.-  1.3  -.-   AKPINAR-BASMAKCI (AFYONKARAHISAR)                 
2018.10.19 04:41:16  36.1047   27.4450        5.1      -.-  1.7  -.-   AKDENIZ                                           
2018.10.19 04:23:31  35.4737   31.0812        5.0      -.-  2.3  -.-   AKDENIZ                                           
2018.10.19 04:21:05  36.3625   28.7072       16.9      -.-  1.3  -.-   AKDENIZ                                           
2018.10.19 04:03:37  36.4687   28.7207        5.0      -.-  2.8  -.-   AKDENIZ                                           
2018.10.19 04:00:54  40.3797   35.6718       12.1      -.-  1.9  -.-   DAVUTEVI-GOYNUCEK (AMASYA)                        
2018.10.19 03:55:33  40.4967   27.4982       10.0      -.-  1.4  -.-   AVSA-MARMARA (BALIKESIR)                          
2018.10.19 02:23:58  39.5437   26.1500        5.2      -.-  2.2  -.-   GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE)                  
2018.10.19 02:22:48  39.5980   26.0907       14.5      -.-  1.7  -.-   TUZLA-AYVACIK (CANAKKALE)                           

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