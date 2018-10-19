Nerede deprem oldu? Son depremler listesine yenileri ekleniyor…
Türkiye’nin farklı il ve ilçelerinden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, depremin şiddeti ve derinliğiyle ilgili bilgileri resmi sayfası üzerinden paylaşıyor. İşte, 19 Ekim tarihli son depremler listesi
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü resmi internet sayfaları üzerinden son depremler hakkında bilgilendirmede bulunuyor. Yapılan son duyurular arasında en dikkat çeken ise Amasya ve Girit Adası açıklarındaki deprem oldu. Deprem, her iki bölgede de kısa süreli korku ve paniğe neden oldu. Gün içerisinde başka illerde de küçük çaplı sarsıntılar yaşanıyor. İşte, ülkemizdeki son depremlerin listesi...
|2018.10.19 09:05:30 34.6913 24.5973 6.5 -.- 3.2 3.2 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
|2018.10.19 09:04:04 39.3877 28.4940 2.5 -.- 1.8 -.- KARABAHCE-BIGADIC (BALIKESIR)
|2018.10.19 08:07:20 37.8835 36.0450 8.8 -.- 2.5 -.- HIMMETLI-SAIMBEYLI (ADANA)
|2018.10.19 07:57:40 40.5613 27.1105 16.6 -.- 1.2 -.- MARMARA DENIZI
|2018.10.19 06:32:09 38.8565 26.9572 6.6 -.- 1.6 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)
|2018.10.19 06:07:02 35.6852 27.8857 11.2 -.- 3.0 3.1 AKDENIZ
|2018.10.19 05:36:39 36.9148 27.5965 5.0 -.- 1.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
|2018.10.19 04:43:52 37.8400 29.8853 11.9 -.- 1.3 -.- AKPINAR-BASMAKCI (AFYONKARAHISAR)
|2018.10.19 04:41:16 36.1047 27.4450 5.1 -.- 1.7 -.- AKDENIZ
|2018.10.19 04:23:31 35.4737 31.0812 5.0 -.- 2.3 -.- AKDENIZ
|2018.10.19 04:21:05 36.3625 28.7072 16.9 -.- 1.3 -.- AKDENIZ
|2018.10.19 04:03:37 36.4687 28.7207 5.0 -.- 2.8 -.- AKDENIZ
|2018.10.19 04:00:54 40.3797 35.6718 12.1 -.- 1.9 -.- DAVUTEVI-GOYNUCEK (AMASYA)
|2018.10.19 03:55:33 40.4967 27.4982 10.0 -.- 1.4 -.- AVSA-MARMARA (BALIKESIR)
|2018.10.19 02:23:58 39.5437 26.1500 5.2 -.- 2.2 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE)
|2018.10.19 02:22:48 39.5980 26.0907 14.5 -.- 1.7 -.- TUZLA-AYVACIK (CANAKKALE)
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