Nerede deprem oldu? Son depremler
Türkiye’nin farklı bölgelerinden deprem haberleri geliyor. Gün içerisinde yaşanan depremler anlık olarak Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılıyor. Peki, en son nerelerde deprem oldu? İşte, 15 Temmuz tarihli son depremlerle ilgili bilgiler
Günün en şiddetli deprem haberi bu kez Doğu Anadolu Bölgesi’nden geldi. Erzurum'un Otlu ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin saat 03.15'da, 5 kilometre derinlikte meydana geldiği kaydedildi. Çevre illerde de hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.
|Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
|---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
|2019.07.15 09:33:02 39.0508 37.3082 0.0 -.- 2.1 -.- KARAOREN-GURUN (SIVAS)
|2019.07.15 09:00:10 44.7755 37.3128 24.2 -.- 3.5 -.- RUSYA
|2019.07.15 08:36:38 39.9200 24.3080 17.8 -.- 2.5 -.- YUNANISTAN
|2019.07.15 07:46:23 40.7170 29.4045 5.0 -.- 2.3 -.- IZMIT KORFEZI (MARMARA DENIZI)
|2019.07.15 07:20:46 40.4730 41.7490 5.0 -.- 3.7 3.9 CAMLIBEL-OLTU (ERZURUM)
|2019.07.15 06:32:19 35.7298 26.9192 9.4 -.- 2.2 -.- AKDENIZ REVIZE01 (2019.07.15 06:32:19)
|2019.07.15 06:23:08 40.4788 36.9695 4.7 -.- 2.0 -.- KOKLUCE-NIKSAR (TOKAT)
|2019.07.15 05:14:46 37.8898 29.3645 7.2 -.- 1.6 -.- KARAPINAR-CAL (DENIZLI)
|2019.07.15 04:03:33 37.4715 36.0067 6.2 -.- 3.3 3.3 AKCATAS-SUMBAS (OSMANIYE)
|2019.07.15 03:49:58 39.5758 26.0208 5.2 -.- 1.8 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|2019.07.15 03:45:26 36.5888 28.9617 6.1 -.- 1.6 -.- FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ)
|2019.07.15 03:40:40 40.4920 27.6900 8.0 -.- 1.7 -.- ILHANKOY-ERDEK (BALIKESIR)
|2019.07.15 03:25:13 40.4548 41.7628 7.5 -.- 2.2 -.- BASAKLI-OLTU (ERZURUM)
|2019.07.15 03:15:24 40.4548 41.7912 5.0 -.- 4.4 4.5 BASAKLI-OLTU (ERZURUM)
|2019.07.15 03:06:27 39.0980 29.0522 8.6 -.- 1.6 -.- GOKCELER-SIMAV (KUTAHYA)
|2019.07.15 02:59:13 36.4433 29.0048 22.7 -.- 1.7 -.- OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)
|2019.07.15 02:48:53 39.5767 26.0425 6.6 -.- 1.9 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE)
|2019.07.15 00:22:30 37.8555 27.6112 5.0 -.- 2.5 -.- GERMENCIK (AYDIN)
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