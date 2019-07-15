Nerede deprem oldu? Son depremler

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriNerede deprem oldu? Son depremler
GeriGündem Nerede deprem oldu? Son depremler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
15.07.2019 - 10:14, Son Güncelleme:

Nerede deprem oldu? Son depremler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Nerede deprem oldu? Son depremler

Türkiye’nin farklı bölgelerinden deprem haberleri geliyor. Gün içerisinde yaşanan depremler anlık olarak Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılıyor. Peki, en son nerelerde deprem oldu? İşte, 15 Temmuz tarihli son depremlerle ilgili bilgiler

Günün en şiddetli deprem haberi bu kez Doğu Anadolu Bölgesi’nden geldi. Erzurum'un Otlu ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin saat 03.15'da, 5 kilometre derinlikte meydana geldiği kaydedildi. Çevre illerde de hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

SON DEPREMLER

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2019.07.15 09:33:02  39.0508   37.3082        0.0      -.-  2.1  -.-   KARAOREN-GURUN (SIVAS)                           
2019.07.15 09:00:10  44.7755   37.3128       24.2      -.-  3.5  -.-   RUSYA                                             
2019.07.15 08:36:38  39.9200   24.3080       17.8      -.-  2.5  -.-   YUNANISTAN               
2019.07.15 07:46:23  40.7170   29.4045        5.0      -.-  2.3  -.-   IZMIT KORFEZI (MARMARA DENIZI)         
2019.07.15 07:20:46  40.4730   41.7490        5.0      -.-  3.7  3.9   CAMLIBEL-OLTU (ERZURUM)         
2019.07.15 06:32:19  35.7298   26.9192        9.4      -.-  2.2  -.-   AKDENIZ                                           REVIZE01   (2019.07.15 06:32:19)
2019.07.15 06:23:08  40.4788   36.9695        4.7      -.-  2.0  -.-   KOKLUCE-NIKSAR (TOKAT)       
2019.07.15 05:14:46  37.8898   29.3645        7.2      -.-  1.6  -.-   KARAPINAR-CAL (DENIZLI)          
2019.07.15 04:03:33  37.4715   36.0067        6.2      -.-  3.3  3.3   AKCATAS-SUMBAS (OSMANIYE)                 
2019.07.15 03:49:58  39.5758   26.0208        5.2      -.-  1.8  -.-   GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)        
2019.07.15 03:45:26  36.5888   28.9617        6.1      -.-  1.6  -.-   FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ)       
2019.07.15 03:40:40  40.4920   27.6900        8.0      -.-  1.7  -.-   ILHANKOY-ERDEK (BALIKESIR)            
2019.07.15 03:25:13  40.4548   41.7628        7.5      -.-  2.2  -.-   BASAKLI-OLTU (ERZURUM)                   
2019.07.15 03:15:24  40.4548   41.7912        5.0      -.-  4.4  4.5   BASAKLI-OLTU (ERZURUM)                         
2019.07.15 03:06:27  39.0980   29.0522        8.6      -.-  1.6  -.-   GOKCELER-SIMAV (KUTAHYA)                      
2019.07.15 02:59:13  36.4433   29.0048       22.7      -.-  1.7  -.-   OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)           
2019.07.15 02:48:53  39.5767   26.0425        6.6      -.-  1.9  -.-   GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE)       
2019.07.15 00:22:30  37.8555   27.6112        5.0      -.-  2.5  -.-   GERMENCIK (AYDIN)                 

 

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
İzli mermilerle ateş açtılar, bomba attılar
Kuzey Irak'a hava harekâtı! 8 terörist etkisiz hale getirildi
Bu da Zeynepbank vurgunu!
"S-400'ler barışın ve milli güvenliğimizin garantisi"