Nerede deprem oldu? 4 Ağustos deprem listesi!
Son depremler, 4 Ağustos Pazar gününün ilk saatlerinde araştırılan konular arasında yer alıyor. Yurdun bazı bölgelerinde gerçekleşen artçı ve büyük depremlerin ardından araştırılan konular arasında yer alan son depremler, Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak yayımlanıyor. İşte, 4 Ağustos tarihli son depremler listesi
4 Ağustos Pazar günü gerçekleşen son depremler, birçok bölgede vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Kandilli Rasathanesi'nin listesinde yayımladığı son depremler, birçok vatandaşın merakla araştırdığı konu olmaya başladı. Peki, 4 Ağustos Pazar günü Türkiye genelinde son depremler nerelerde gerçekleşti? İşte, koordinat bilgileri ile birlikte deprem büyüklüklerine dair bazı detaylar
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
08:56:28 40.8370 28.1018 13.3 -.- 2.4 -.- MARMARA DENIZI
07:48:22 35.3015 27.6238 30.8 -.- 2.2 -.- AKDENIZ
07:20:29 40.6473 28.9505 7.8 -.- 2.1 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA)
06:06:39 40.6343 28.9677 6.5 -.- 1.5 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA)
04:44:21 35.0050 26.6423 5.2 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
04:41:59 35.3025 27.6167 17.3 -.- 2.6 -.- AKDENIZ
04:19:50 35.2275 27.8098 8.5 -.- 2.7 -.- AKDENIZ
03:25:07 35.1403 27.7547 7.1 -.- 2.0 -.- AKDENIZ
00:42:51 38.6922 33.6790 5.6 -.- 1.4 -.- CALOREN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA)
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