Nerede deprem oldu? 15 Eylül tarihli son depremler
Türkiye'nin farklı bölgelerinden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Merkez üssü değişen ancak çevre illerde de hissedilen depremler ardından vatandaşlar son depremler listesini incelemeye başladı. Peki, en son nerelerde deprem oldu? İşte 15 Eylül tarihli son depremler listesi
Son depremler, hafta sonunda da ana gündem konularından biri oldu. Yurdun bazı bölgelerinde gerçekleşen artçı ve büyük depremlerin ardından araştırılan konular arasında yer alan son depremler, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak yayımlanıyor. İşte, 15 Eylül tarihli son depremler listesi.
|Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
|---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
|2019.09.15 12:48:57 40.6625 27.5083 5.8 -.- 2.3 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
|2019.09.15 11:49:03 37.6683 26.7472 4.7 -.- 2.3 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)
|2019.09.15 10:24:05 39.6282 44.5157 8.7 -.- 2.3 -.- GUNGOREN-DOGUBAYAZIT (AGRI) İlksel
|2019.09.15 09:55:44 37.1120 43.1217 8.9 -.- 2.0 -.- IRAK
|2019.09.15 09:40:50 39.1550 27.7197 4.0 -.- 2.3 -.- MUSAHOCA-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
|2019.09.15 09:32:21 37.7583 29.4013 5.0 -.- 2.1 -.- AKBAS-HONAZ (DENIZLI) İlksel
|2019.09.15 09:27:11 39.6803 44.4625 8.4 -.- 2.3 -.- YENIDOGAN-ARALIK (IGDIR) İlksel
|2019.09.15 07:26:15 38.0417 26.8763 9.1 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
|2019.09.15 06:42:16 40.7703 28.7325 16.6 -.- 1.5 -.- MARMARA DENIZI İlksel
|2019.09.15 06:32:27 37.4678 26.6733 7.5 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
|2019.09.15 06:08:08 40.6773 35.2917 5.8 -.- 2.7 -.- PINARBASI-MECITOZU (CORUM) İlksel
|2019.09.15 05:54:07 36.0348 29.7925 5.0 -.- 1.5 -.- KAS ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel
|2019.09.15 05:29:15 37.4070 35.6240 7.5 -.- 1.1 -.- DAMYERI-KOZAN (ADANA) İlksel
|2019.09.15 05:06:54 35.3898 23.5135 19.3 -.- 3.4 3.3 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
|2019.09.15 04:56:36 39.8780 39.2065 11.4 -.- 2.4 -.- KOCYATAGI-(ERZINCAN) İlksel
|2019.09.15 04:27:14 38.5532 31.5578 4.8 -.- 2.0 -.- PAZARKAYA-TUZLUKCU (KONYA) İlksel
|2019.09.15 04:21:04 36.4827 29.0905 11.2 -.- 1.6 -.- UZUNYURT-FETHIYE (MUGLA) İlksel
|2019.09.15 02:01:36 37.8303 27.4370 11.5 -.- 1.7 -.- YAMAC-SOKE (AYDIN) İlksel
|2019.09.15 00:25:13 39.6055 26.4210 9.9 -.- 2.1 -.- AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
|2019.09.15 00:18:18 40.7452 33.0038 5.0 -.- 2.6 -.- GUZELYURT-CERKES (CANKIRI) İlksel
|2019.09.15 00:14:53 36.5667 28.6970 12.0 -.- 3.3 3.4 DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
|2019.09.15 00:07:59 38.5773 42.4515 18.7 -.- 1.8 -.- SARIKUM-TATVAN (BITLIS) İlksel
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