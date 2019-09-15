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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.09.2019 - 14:59, Son Güncelleme:

Nerede deprem oldu? 15 Eylül tarihli son depremler

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Nerede deprem oldu? 15 Eylül tarihli son depremler

Türkiye'nin farklı bölgelerinden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Merkez üssü değişen ancak çevre illerde de hissedilen depremler ardından vatandaşlar son depremler listesini incelemeye başladı. Peki, en son nerelerde deprem oldu? İşte 15 Eylül tarihli son depremler listesi

Son depremler,  hafta sonunda da ana gündem konularından biri oldu. Yurdun bazı bölgelerinde gerçekleşen artçı ve büyük depremlerin ardından araştırılan konular arasında yer alan son depremler, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak yayımlanıyor. İşte, 15 Eylül tarihli son depremler listesi.

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------  
2019.09.15 12:48:57  40.6625   27.5083        5.8      -.-  2.3  -.-   GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)       İlksel
2019.09.15 11:49:03  37.6683   26.7472        4.7      -.-  2.3  -.-   SISAM ADASI (EGE DENIZI)             
2019.09.15 10:24:05  39.6282   44.5157        8.7      -.-  2.3  -.-   GUNGOREN-DOGUBAYAZIT (AGRI)                       İlksel
2019.09.15 09:55:44  37.1120   43.1217        8.9      -.-  2.0  -.-   IRAK      
2019.09.15 09:40:50  39.1550   27.7197        4.0      -.-  2.3  -.-   MUSAHOCA-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2019.09.15 09:32:21  37.7583   29.4013        5.0      -.-  2.1  -.-   AKBAS-HONAZ (DENIZLI)                             İlksel
2019.09.15 09:27:11  39.6803   44.4625        8.4      -.-  2.3  -.-   YENIDOGAN-ARALIK (IGDIR)                          İlksel
2019.09.15 07:26:15  38.0417   26.8763        9.1      -.-  2.0  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2019.09.15 06:42:16  40.7703   28.7325       16.6      -.-  1.5  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2019.09.15 06:32:27  37.4678   26.6733        7.5      -.-  2.0  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2019.09.15 06:08:08  40.6773   35.2917        5.8      -.-  2.7  -.-   PINARBASI-MECITOZU (CORUM)                        İlksel
2019.09.15 05:54:07  36.0348   29.7925        5.0      -.-  1.5  -.-   KAS ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)                    İlksel
2019.09.15 05:29:15  37.4070   35.6240        7.5      -.-  1.1  -.-   DAMYERI-KOZAN (ADANA)                             İlksel
2019.09.15 05:06:54  35.3898   23.5135       19.3      -.-  3.4  3.3   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2019.09.15 04:56:36  39.8780   39.2065       11.4      -.-  2.4  -.-   KOCYATAGI-(ERZINCAN)                              İlksel
2019.09.15 04:27:14  38.5532   31.5578        4.8      -.-  2.0  -.-   PAZARKAYA-TUZLUKCU (KONYA)                        İlksel
2019.09.15 04:21:04  36.4827   29.0905       11.2      -.-  1.6  -.-   UZUNYURT-FETHIYE (MUGLA)                          İlksel
2019.09.15 02:01:36  37.8303   27.4370       11.5      -.-  1.7  -.-   YAMAC-SOKE (AYDIN)                                İlksel
2019.09.15 00:25:13  39.6055   26.4210        9.9      -.-  2.1  -.-   AYVACIK (CANAKKALE)                               İlksel
2019.09.15 00:18:18  40.7452   33.0038        5.0      -.-  2.6  -.-   GUZELYURT-CERKES (CANKIRI)                        İlksel
2019.09.15 00:14:53  36.5667   28.6970       12.0      -.-  3.3  3.4   DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)                  İlksel
2019.09.15 00:07:59  38.5773   42.4515       18.7      -.-  1.8  -.-   SARIKUM-TATVAN (BITLIS)                           İlksel
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