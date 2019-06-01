Nerede deprem oldu? 1 Haziran son depremler listesi
Son depremler listesine yenileri eklenmeye devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, günün en şiddetli deprem haberi Muğla’dan geldi. Bölgede 2.6 şiddetinde deprem oldu. İşte, 1 Haziran son depremler listesi
Deprem kuşakları üzerinde yer alan ve çok sayıda fay hattına sahip ülkemizde gün içinde irili ufaklı artçı depremler yaşanıyor. Kısa süreli panik yaşayan vatandaşlar, depremin merkez üssü ve şiddeti gibi bilgileri internet üzerinden araştırıyor. Peki, başka nerelerde deprem oldu? İşte, son depremlerin listesi..
|2019.06.01 06:49:28 40.8495 28.2453 12.9 -.- 2.0 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|2019.06.01 05:00:05 41.2715 25.8138 6.6 -.- 1.8 -.- YUNANISTAN
|2019.06.01 04:26:13 35.6208 28.4812 4.8 -.- 1.6 -.- AKDENIZ
|2019.06.01 04:20:22 35.7787 27.3260 5.3 -.- 1.7 -.- AKDENIZ
|2019.06.01 02:19:55 38.8893 27.9697 7.9 -.- 2.3 -.- CORUK-AKHISAR (MANISA)
|2019.06.01 02:17:29 37.0450 27.9242 1.9 -.- 2.6 -.- CAMLICA-MILAS (MUGLA)
|2019.06.01 01:59:53 39.3945 39.1703 8.6 -.- 2.0 -.- KOSELER-OVACIK (TUNCELI)
|2019.06.01 00:21:13 35.8012 27.0968 5.4 -.- 1.7 -.- AKDENIZ
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