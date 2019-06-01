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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.06.2019 - 08:54, Son Güncelleme:

Nerede deprem oldu? 1 Haziran son depremler listesi

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Nerede deprem oldu? 1 Haziran son depremler listesi

Son depremler listesine yenileri eklenmeye devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, günün en şiddetli deprem haberi Muğla’dan geldi. Bölgede 2.6 şiddetinde deprem oldu. İşte, 1 Haziran son depremler listesi

Deprem kuşakları üzerinde yer alan ve çok sayıda fay hattına sahip ülkemizde gün içinde irili ufaklı artçı depremler yaşanıyor. Kısa süreli panik yaşayan vatandaşlar, depremin merkez üssü ve şiddeti gibi bilgileri internet üzerinden araştırıyor. Peki, başka nerelerde deprem oldu? İşte, son depremlerin listesi..

2019.06.01 06:49:28  40.8495   28.2453       12.9      -.-  2.0  -.-   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        
2019.06.01 05:00:05  41.2715   25.8138        6.6      -.-  1.8  -.-   YUNANISTAN                                  
2019.06.01 04:26:13  35.6208   28.4812        4.8      -.-  1.6  -.-   AKDENIZ                                           
2019.06.01 04:20:22  35.7787   27.3260        5.3      -.-  1.7  -.-   AKDENIZ                                       
2019.06.01 02:19:55  38.8893   27.9697        7.9      -.-  2.3  -.-   CORUK-AKHISAR (MANISA)                        
2019.06.01 02:17:29  37.0450   27.9242        1.9      -.-  2.6  -.-   CAMLICA-MILAS (MUGLA)                    
2019.06.01 01:59:53  39.3945   39.1703        8.6      -.-  2.0  -.-   KOSELER-OVACIK (TUNCELI)                       
2019.06.01 00:21:13  35.8012   27.0968        5.4      -.-  1.7  -.-   AKDENIZ                                    
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