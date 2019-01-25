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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fevzi KIZILKOYUN / ANKARA
25.01.2019 - 15:46, Son Güncelleme:

Nefes kesen takip... Ayağından vurularak yakalandı

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
Nefes kesen takip... Ayağından vurularak yakalandı

SOYGUN için girdikleri kuyumcuda iş yeri sahibini av tüfeği ile vurarak öldüren Seyfettin Bilir ve Cüneyt Eren, bin kilometrelik takibin ardından Ağrı ve Batman’da yakalandı. Şüphelilerin, soygun için plan yaptığı, bir gün önce bölgede keşif yaptıkları belirlendi.

8 BİN ARAÇ TARANDI, 430 SAAT GÖRÜNTÜ İZLENDİ

Mamak’ta 15 Ocak tarihinde kuyumcu dükkanına yönelik silahlı soygun girişimi sırasında iş yeri sahibi Nurettin Güzel, av tüfeği ile vurularak öldürüldü. Soyguncular ise olaydan sonra kayıplara karıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelilerin kimliklerini belirlenmesi için bölgedeki 391 güvenlik kamera görüntüsü ile MOBESE kayıtları incelemeye alındı. Yaklaşık 430 saatlik görüntü incelemesinin ardından şüphelilerin kimliğine ulaşıldı.

Nefes kesen takip... Ayağından vurularak yakalandı


Görüntü incelemesinde şüphelilerin olaydan bir günce araçla geldikleri bölgede keşif yaptıkları belirlendi. Şüphelilerin kullandığı aracın plakası, 8 bin 372 aracın PTS (Plaka Tanıma Sistemi) kayıtları incelenmesinin sonucunda belirlendi. Şüphelilerin aynı araçla kenti terk ettikleri bilgisine ulaşıldı.

BİN KİLOMETRE UZAKTA OPERASYON

İnceleme sonucunda şüphelilerin kimlikleri belirlendi. Şüpheli Seyfettin Bilir ve Cüneyt Eren’in, Ağrı Patnos’a kaçtığı, buradan da yasadışı yollardan yurtdışına çıkmaya hazırlandıkları tespit edildi. Ankara’dan giden Cinayet Büro ekipleri, Özel Harekat Polisi’nin de desteği ile Patnos’ta Seyfettin Bilir’in kaldığı eve baskın yaptı.

AYAĞINDAN VURULARAK YAKALANDI

Kaçmaya çalışan Bilir, ayağından vurularak yakalandı. Diğer şüpheli Cüneyt Eren’in ise kiraladığı araçla Irak sınırına hareket ettiği bilgisi üzerine ise bu yönde çalışma yapıldı. Eren de Batman Hasankey’te yakalandı.

SUÇ DOSYALARI KABARIK

İşyeri sahibini av tüfeği ile vuran Seyfettin Bilir’in 14 farklı suçtan, Eren’in ise 4 ayrı suçtan kayıtları olduğu belirlendi. Emniyetteki sorguları devam eden şüphelilerin, ilk ifadelerinde, borçları olduğu, bu nedenle kuyumcu soymaya karar verdiklerini, bir gün önce keşif yaptıklarını belirterek, “Soygun için girdik, işyeri sahibinden para ve altınları vermesini istedik. Ancak direnip küfür edince olaylar yaşandı. Olaylar yaşanınca para ve altınları almadan kaçtık” dedikleri öğrenildi.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (25.01.2019)
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Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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