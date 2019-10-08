Ne kadar emekli maaşı alırım? SSK, Bağkur emekli maaşı hesaplama
Prim gün sayısını doldurup aktif çalışma yaşamını doldurmaya hazırlanan vatandaşlar "Ne kadar emekli maaşı alırım?" sorusuna yanıt arıyor. Emeklilik maaşı hakkında bilgilere erişmek isteyen vatandaşlar, SSK ve Bağkur emeklilik maaşı hesaplama yöntemlerini sorguluyor. Peki, emeklilik maaşı nasıl ve nereden hesaplanır? İşte, 2019 emekli maaşı hesaplama sistemi.
Emeklilik maaşı hesaplama yöntemleri aktif ya da emekliliğine çok az kalan vatandaşlar tarafından gündemdeki yerini koruyor. Emekli maaşı miktarı farklı kriterlere göre değişebiliyor. İşte, emekli maaşı hakkında bazı bilgiler.
EMEKLİ MAAŞI NEYE GÖRE HESAPLANIYOR?
Emekli maaşınız çalıştığınız süre, ödediğiniz prim miktarı gibi pek çok spesifik kritere göre hesaplanmakta. Uzun süre çalışan ve yüksek prim ödeyen sigortalıların görece daha fazla maaş aldığını gözlemlemekteyiz. Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon farkına göre yılda iki kez zamlanan emekli maaşları hak sahibinin istediği herhangi bir banka şubesine yatırılabiliyor.
EMEKLİLİK MAAŞI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ
4A (SSK) çalışanları için emeklilik aylığı hesaplama:
Öncelikle bunun için aşağıda vermiş olduğumuz linke tıklamanız gerekmektedir. Ardından açılan sayfada T.C. kimlik numaranızı, SSK sicil numaranızı, Baba adınızı, Nüfusa kayıtlı olduğunuz ili ve son olarak doğum tarihinizi giriniz. Daha sonra Sorgula butonuna basarak emeklilik aylığı hesaplama işlemini tamamlayınız.
4B (BAĞ-KUR) çalışanları için emeklilik aylığı:
Vermiş olduğumuz linke tıklayın. Açılan sayfada Kimliğimi Şimdi Doğrula butonuna tıklayın. Daha sonra T.C. kimlik numaranız ile E-Devlet şifrenizi giriniz. Yönlendirildiğiniz sayfada Kurumu kısmından esnaf mısınız yoksa tarımla mı uğraşıyorsunuz onu seçin. Daha sonra Sorgula seçeneğine tıklayarak işleminizi tamamlayınız.
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