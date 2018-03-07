“Ülkemizde 2017 yılı içinde 408 kadın katledilmiştir. Bu yılın ocak ayında 28, şubat ayında ise 47 kadın cinayeti işlenmiştir. Yine 2017 yılında 101 tecavüz, 247 taciz vakası yaşanmıştır. 376 kız çocuğu cinsel istismar felaketinin kurbanı haline gelmiştir. Diğer taraftan meczubun birisi çıkıyor, kadınlara kocalarından dayak yedikleri için şükretmelerini tavsiye edebiliyor. Meselenin tuhaf yanı ise bunu da din ve diyanet adına yapabiliyor. Asansöre yabancı bir erkek ile kadının birlikte binmesinin sakıncalarından utanmadan, sıkılmadan, yüzü kızarmadan bahsedebiliyor. Ne ara bu kadar sapık türedi? Hangi ara kadınlarımıza, çocuklarımıza göz koyan ahlaksızların, onları töhmet altında bırakan alçakların sesi çıkmaya başladı? Kim ki, kadına bir fiske vurduysa, kim ki, kadına küfür ve hakarete yeltenmişse buna pişman edilmelidir.



ABD’YE: ADAM GİBİ DÜŞMAN OLUN

Pasifik’teki Guam Adası’nda ABD tarafından eğitime alınan teröristler bölgeye tetikçi olarak getirilmektedir. ABD’ye sesleniyorum; düşmansanız, adam gibi düşman olun. Müttefikseniz mertçe müttefik olun. Kıvırmayın, kaçmayın, ipe un sermeyin. Bunun yanı sıra, Rusya Devlet Başkanı Putin’in, büyük bir nükleer füze hazırladıklarını duyurması, geleceğin vahim bir karanlığa gebe olduğuna işarettir.”