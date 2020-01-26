Naklen dayak!

İstanbul Sancaktepe’de işlediği suçtan dolayı cezaevine giren Eray Doğancı (27) bir süre önce dışarı çıktı. İddiaya göre eşi Rümeysa Doğancı (25) kendisinden boşanmak istedi. Evliliklerinden 2 çocukları olan Eray Doğancı, cezaevindeyken kendisini aldattığını iddia edip eşiyle tartışmalar yaşadı. Önceki gün eşini inşaata götüren Eray Doğancı, genç kadını darp etti. Rümeysa’nın boğazına diziyle bastırarak nefessiz bırakan saldırgan eş, o anları cep telefonu kamerasıyla çekip sosyal medyada yayınladı. Rümeysa, dakikalarca süren dayağın ardından bayıldı. Bunun üzerine Eray, inşaat alanından ayrıldı. Bir süre sonra kendisine gelen Rümeysa polisi arayarak yardım istedi.



42 SUÇ KAYDI VAR



Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Rümeysa Doğancı’nın başvurusu üzerine dayakçı kocayı gözaltına aldı. Rümeysa Doğancı, hastanedeki tedavisinin ardından sığınma evine yerleştirildi. Uyuşturucu kullanmak ve kasten yaralamanın da arasında bulunduğu 14 farklı suçtan toplam 42 suç kaydı olan Eray Doğancı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.







