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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
04.10.2019 - 10:46, Son Güncelleme:

Naim Süleymanoğlu'nun kayıp madalyaları için evinde keşif yapıldı

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Naim Süleymanoğlu'nun kayıp madalyaları için evinde keşif yapıldı

Efsane sporcu Naim Süleymanoğlu’nun Dünya ve Avrupa Şampiyonalarından kazandığı kayıp 13 madalya için evinde keşif yapıldı. Evde madalyalara ulaşılamazken Süleymanoğlu’nun kızları Sezin ve Esin’in Avukatı Aziz Demir, “En kısa zamanda Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunacağız. Evde maalesef birçok kuş iskeleti vardı. Ev bakımsız vaziyette, özellikle kupalar ona verilen birçok hediye yerlere atılmış gerçekten üzüntü verici bir olay” dedi

2017'de vefat eden efsane halterci Naim Süleymanoğlu'nun Dünya ve Avrupa Şampiyonalarından kazandığı 13 madalyanın kayıp olduğu iddia edilmişti. 3 Ekim’de efsane sporcunun Büyükçekmece’de bir sitede yer alan evinde keşif yapıldı. Süleymanoğlu’nun kızları Sezin ve Esin’in avukatı Aziz Demir, Süleymanoğlu'nun Japon kızı Sekai Mori'nin avukatı, hakim ve bilir kişiden oluşan mahkeme heyeti evde madalyaları aradı. Süleymanoğlunun evindeki dolaplar ve kutular tek tek incelenirken madalyalara ulaşılamadığı belirtildi. Evde karşılaştığı manzaranın kendisini çok üzdüğünü ifade eden Avukat Demir, efsane sporcunun kupalarının ve sporcuya verilen birçok hediyenin evde yerlere atılı vaziyette olduğunu belirtti. Öte yandan sporcunun vefat etmeden önce kullandığı aracın evinin önünde tekerlekleri inmiş vaziyette olduğu görüldü.

“MAALESEF MADALYALARINA RASTLAYAMADIK”

Madalyaların tespiti için mahkeme heyetinin evde arama yaptığını ifade eden Süleymanoğlu’nun kızları Sezin ve Esin’in avukatı Aziz Demir, “Bugün Tereke’nin tespiti davasında bilirkişi marifetiyle ve mahkeme heyetinin huzurunda merhum Naim Süleymanoğlu’nun evinde bir arama yapıldı. Bu aramada kaybolan madalyalarını aradık, ama maalesef madalyalarına rastlayamadık. Ancak bodrum katta birçok plaket yerlere atılmış vaziyette durmaktaydı. Dolayısıyla biz madalyalara ulaşamadık bundan dolayı da en kısa zamanda Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunacağız. Bu madalyaların kaybolması sebebiyle anahtarı elinde bulunduran ve evi kullananlar hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Merhum Süleymanoğlu’nun vefat tarihinde annesinin evini kullandığını biliyorduk. Fakat daha sonra annesi Bulgaristan’a döndükten sonra anahtarların bazı arkadaşlarında olduğunu, onların da eve girip çıktığını öğrendik. Anahtarları mahkemeye teslim ettiler” diye konuştu.

“BİRÇOK KUŞ İSKELETİ VARDI, ÖZELLİKLE KUPALAR YERLERE ATILMIŞ VAZİYETTE”

Süleymanoğlu’nun evinin bakımsız oluşunun kendisini çok üzdüğünü belirten Avukat Demir, “Gerçekten bende çok üzüldüm, evde maalesef birçok kuş iskeleti vardı. Pencereler açık bırakılmış ev bakımsız vaziyette, özellikle kupalar ona verilen birçok hediye yerlere atılmış vaziyette gerçekten üzüntü verici bir olay. Bunun sebebi de anahtarların tarafımıza teslim edilmemesi ve ailesinin buna gerekli itinayı göstermemesi. Japon kızının avukatı vardı, oda bu işe üzüldü ama onların bu işe tavrını bilmiyorum. Kasa açıldı maalesef kasanın boş olduğu zaten anahtarın kasanın üzerinde olduğunu zaten anahtar kasanın üzerinde olduğuna göre içinde bir şey olmadığı anlaşıldı. Gerçekten Türkiye’ye mal olmuş bir insanın dünya çapında bir insanın dünya, Avrupa, Olimpiyat Şampiyonluğu madalyalarının böyle ellerde dolaşması bir kısmının stüdyolarda kullanılması gerçekten üzüntü verici bir olay. Bu madalyalar öncelikle devletimiz tarafından bir müzede sergilenmesi ele geçirilmesi ve kamulaştırılması gerektiği kanaatindeyim” diye konuştu.

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