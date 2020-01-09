MYK’yı olağanüstü topladı... Gerilimi konuştular

Toplantıda ABD ile İran arasındaki geriliminin devam edip etmeyeceğinin öngörülemediği değerlendirildi. İran’ın kendisine yönelik yapılan saldırıların kullanıldığı üsleri vurduğu anımsatılarak bu durumda Türkiye’deki İncirlik Üssü’nün kullandırılmaması gerektiği vurgulandı. İran’ın, en batıdaki ve Suriye sınırına yakın olan üssü vurarak mesaj verdiği değerlendirmesi de yapıldı. Kılıçdaroğlu ise gerilimle ilgili olarak, “Türkiye, dikkatli, dengeli, itidalli ve bu gerilimin tırmanmasına olanak vermeyecek bir politika izlemeli. Böylesine bir gerginliğin olduğu dönemde Suriye ve Libya’da yeni bir gerginliğe gerek yok. Bu nedenle Türkiye çok dikkatli adım atmalı. Libya için BM inisiyatif almalı” dedi. Kılıçdaroğlu kurmaylarına, “Defalarca uyardım, tek tek söyledim, hepsi bir bir gerçekleşti. Büyük üzüntüyle takip ediyorum. Böyle giderse çok daha büyük sorunlarla karşı karşıya kalırız” değerlendirmesinde de bulundu.

ERDOĞAN’A MESAJ

MYK’da Suriye konusunda bir sunum yapıldı. Suriye ile ilgili yapılan değerlendirmede, Türkiye-Suriye sınırında 450 bin mülteci bulunduğu ve bunların arasında DEAŞ üyelerinin de olduğu belirtilerek, bu grubun sınırı geçmesine izin verilmesi durumunda özellikle büyük kentlerde çok büyük güvenlik risklerinin ortaya çıkacağı belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in TürkAkım hattının açılış töreni için Ankara’ya gelmeden önce Şam’a uğrayarak Emevi Camisi’ni ziyaret etmesinin aslında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelik bir mesaj olduğu savunulan MYK’da, dış politika şöyle eleştirildi: “Öyle sıkışmış durumdayız ki kimseye söyleyecek sözümüz yok. Bu göç dalgasıyla IŞİD’liler sınırdan alınırsa çok büyük toplumsal sorunlar yaşanmaya gebedir. Önümüzdeki bir yılın büyük problemi bu konu. Libya’da çapulcularla sürdürülecek bir hareketin başarı şansı sıfırdır. Türkiye dış politikada zor duruma itilmiştir. Dış politikada kriz yok büyük bir buhran yaşanıyor.”

İTİDAL ÇAĞRISI

MYK toplantısının ardından açıklama yapan Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz şunları söyledi: “İran ile ABD arasında tırmanma gösteren gerginlikler varken Türkiye’nin başka bölgelerde, başka yeni gerginliklere yol açabilecek şekilde adımlar atmasının da uygun olmadığını ve özellikle Libya’daki durumun BM tarafından atılacak adımlarla çözüme kavuşturulmasının doğru olacağını düşünmüştük.”