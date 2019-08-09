Mutabakatın ardından liderler zirvesi
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD’yle Fırat’ın doğusunda oluşturulacak barış koridoru mutabakatının ardından Putin, Macron, Merkel ve Trump ile bir araya gelecek. Temaslarda Suriye’nin yol haritası ve siyasi geçiş süreci konuşulacak.
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, bayramın ardından yurtiçinde ve yurtdışında önemli temaslarda bulunacak. Erdoğan, Suriye’de siyasi geçiş için oluşturulan Astana sürecinin garantör ülkeleri Türkiye, Rusya ve İran arasındaki beşinci liderler zirvesi kapsamında Ankara’da eylül ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’yi ağırlayacak. Liderler zirvesinde, başta Fırat’ın doğusunda kurulacak güvenli bölgenin detayları, Suriye’deki son gelişmeler, İdlib’deki son durum, yeni anayasa süreci ve mültecilerin yeniden evlerine dönmesi gibi başlıklar ele alınacak. Erdoğan, Suriye trafiği kapsamında ilki İstanbul’da gerçekleştirilen dörtlü zirveye de evsahipliği yaparken Rusya, Fransa, Almanya liderleriyle buluşacak. Eylül ayında yapılması planlanan dörtlü zirveye Erdoğan’ın yanı sıra Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel katılacak. Dünyanın gözlerinin çevrileceği bu zirvede de Suriye’deki gelişmeler tüm detaylarıyla görüşülecek. Suriye’de diplomatik kanallardan çözüme vurgu yapacak olan liderler, siyasi geçiş sürecini konuşacak.
Erdoğan’ın zirve kapsamında Putin, Macron ve Merkel’le başbaşa görüşmeler yapması da planlanıyor. Erdoğan’ın eylül ayındaki en önemli temaslarından birisi de New York’ta yapılacak BM Genel Kurulu olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu’nda sürekli dile getirdiği “Dünya beşten büyüktür” mesajını yineleyerek, mültecilere yardım ve İslam düşmanlığıyla mücadele konusunda adım atılması için mesajlar verecek. Erdoğan, New York’ta başta Trump olmak üzere dünya liderleriyle baş başa görüşmeler yapacak.
TEŞEKKÜR VE KONGRE TURU
CUMHURBAŞKANI Erdoğan, yerel seçimlerin ardından bir süredir planlanan teşekkür turlarına da başlayacak. Erdoğan’ın başta yerel seçimlerde AK Parti’ye en yüksek oyu veren baba ocağı Rize olmak üzere Konya ve Kayseri gibi büyükşehirleri de ziyaret etmesi planlanıyor. Erdoğan, bayram sonrası yapılacak olan AK Parti’nin kuruluş yıldönümü kutlamalarının ardından 26 Ağustos’ta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte Malazgirt’e gidecek. Erdoğan, sonbaharda başlatılacak Büyük Kongre hazırlıkları kapsamında il ziyaretleri de yapacak.
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