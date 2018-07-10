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    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank kimdir? İşte Mustafa Varank'ın biyografisi

    Hürriyet Haber
    10.07.2018 - 23:33 | Son Güncelleme:

    Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 9 Temmuz akşamı Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak ilan edildi. Yüksek Lisansını ABD'de yer alan İndiana Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Bölümünde gerçekleştirmiştir. Mustafa Varank, 2011 yılında Başbakan Başdanışmanlığı, 2014 yılında ise Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevini üstlenmiştir. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank evli ve 2 çocuk babasıdır

    Yeni kabine listesinde dikkat çeken isimlerden biri de Mustafa Varank oldu. Cumhurbaşkanlığı kabinesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Varank oldu. Mustafa Varank, başdanışmanlık görevi boyunca, Başbakanımız ve Cumhurbaşkanımız tarafından verilen diğer görevlerin yanı sıra, yüksek teknoloji, savunma sanayi ve araştırma-geliştirme alanlarıyla özel olarak ilgilendi. Peki, Mustafa Varank kimdir?

    SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MUSTAFA VARANK KİMDİR?

    Cumhurbaşkanlığı kabinesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Varank oldu.

    1976 yılında Trabzon'da doğdu. İstanbul İmam Hatip Lisesi'ni bitirdi. Lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde tamamladı. Yüksek lisansını ABD'de bulunan Indiana Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Bölümü’nde yaptı.

    Ayrıca bu dönemlerde Florida State Üniversitesi'nde uzman, Indiana University Pervasive Technology Institute'te ise araştırmacı ve sistem yöneticisi pozisyonlarında çalıştı.

    2005 yılında Başbakanlık'ta görev yapmaya başladı. Sırasıyla, 2011'de Başbakan Başdanışmanlığına, 2014'te ise Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına getirildi. 2016 yılında Büyükelçi unvanı aldı.

    Başdanışmanlık görevi boyunca, Başbakanımız ve Cumhurbaşkanımız tarafından verilen diğer görevlerin yanı sıra, yüksek teknoloji, bilgisayar teknolojileri ve uygulamaları, savunma sanayi ve araştırma-geliştirme alanlarıyla özel olarak ilgilendi. TÜRKSAT Yönetim Kurulu Üyesidir. İngilizce biliyor. Evli ve iki çocuk babasıdır.

    Etiketler: bakan
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