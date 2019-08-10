Murat Nehri'ne giren 4 çocuk hayatını kaybetmişti! Boran da yaşamını yitirdi
Muş'un Malazgirt ilçesinde serinlemek için Murat Nehri'ne girerek boğulma tehlikesi geçiren ve hastanede tedavisi devam eden çocuk hayatını kaybetti.
Muş'un Malazgirt ilçesine bağlı Beşçatak Köyü'ndeki Kur'an kursu imamı tarafından pikniğe götürülen ve serinlemek için girdikleri Murat Nehri'nde boğulan Muhammet Demir (12), İlhami Demirbilek (11), Rohat Burukanlı (12) ve Tamer Güven (10) hayatını kaybederken, sudan yaralı olarak çıkarılan Boran Yıldırım'ın (12) ise Muş Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyordu. Yıldırım, yapılan tüm müdahaleye rağmen dün hayatını kaybetti.
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