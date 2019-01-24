Münbiç yol haritası hayata geçirilmeli
CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD’nin Suriye’deki durumu kontrol altına almak için birkaç adım atması gerektiğini belirtti.
El Cezire haber sitesi için bir makale kaleme alan Altun, şunları kaydetti:
TEHDİDİ ORTADAN KALDIRAMADI
“Trump’ın Suriye’den çekilme kararını protesto etmek amacıyla görevinden ayrılan McGurk, son günlerde ancak YPG güdümündeki Suriye Demokratik Güçleri’nin, Suriye’nin kuzeyinde önceden DEAŞ kontrolünde olan topraklarda istikrarı sağlayabileceğini iddia etti. Ancak bölgede yaşanan güncel gelişmeler, ABD vatandaşlarının vergilerinden milyarlarca dolar destek alan YPG’nin DEAŞ tehdidini ortadan kaldır(a)madığını gösteriyor. Geçtiğimiz hafta dört Amerikan vatandaşı, DEAŞ’ın üstlendiği bir intihar saldırısı sonucunda Münbiç’te hayatını kaybetti. YPG unsurları, McGurk’ün de aralarında bulunduğu ABD’li yetkililer tarafından verilen taahhütlere rağmen bu bölgeden çekilmeyi reddediyor.
ABD ADIM ATMALI
ABD, Suriye’deki durumu kontrol altına almak için birkaç adım atmalıdır: Türkiye ile birlikte çalışarak Münbiç yol haritasının daha fazla gecikmeden hayata geçirilmesini sağlamalı, Amerikan güçlerinin çekilmesini Türk Silahlı Kuvvetleri ile eşgüdüm içerisinde yapmalı ve Türkiye’nin terörden etkilenen yerlerde istikrarı sağlama ve yeniden inşa faaliyetlerini desteklemelidir.”
ÖNCELİĞİMİZ SURİYE’NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ
CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Rusya ziyaretiyle ilgili, “Türkiye’nin önceliği Suriye’nin toprak bütünlüğü ve siyasi istikrarıdır” dedi. Altun, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le Suriye’deki son gelişmeler ve Türkiye-Rusya ilişkilerini ele aldıkları görüşmeyle ilgili şu ifadeleri kullandı: “Türkiye sadece Suriye’deki her türlü terörizmle savaşmıyor. Biz aynı zamanda yanı başımızdaki krizin politik çözümü için çalışıyoruz. Suriye’nin toprak bütünlüğü, siyasi istikrarı Türkiye’nin öncelikleridir. Bu amaç doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz.” (ANKARA)
Yorumları Göster
Yorumları Gizle