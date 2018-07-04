Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Muharrem İnce'nin ekibi imza topluyor

    Muharrem İnce'nin ekibi imza topluyor

    Rifat BAŞARAN - ANKARA
    04.07.2018 - 21:12 | Son Güncelleme:

    CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan genel başkanlığı bırakmasını istemesi ve olağanüstü kurultay kartını açması parti kulislerini hareketlendirdi.

    CHP yönetiminin, olağanüstü kurultaya kapıları kapatmasının ardından İnce ekibi imza toplamaya başladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun değişim çağrısı ise tartışmayı alevlendirdi. Kılıçdaroğlu ile buluştuğu akşam yemeğinde “Genel başkanlığı bana bırakın” önerisi getiren ve “Ben imza toplamayacağım ama hayır derse, örgüt kendisi çözecektir bu işi” diyen İnce’ye parti yönetimi olumsuz yanıt verdi. Bunun üzerine İnce’yi destekleyen parti delegeleri, olağanüstü kurultayın toplanması ve İnce’nin genel başkan adayı olması için imza toplamaya başladı. İnce’yi destekleyen delegelerin, ‘kurultay delegesi olarak bir an önce olağanüstü kurultayın toplanması ve İnce’nin genel başkan adayı olarak önerildiğine’ ilişkin ıslak imzalı taahhüt topladığı belirtildi. Bu taahütlerin, CHP tüzüğüne göre olağanüstü kurultay toplanması için yeterli olan delege sayısının salt çoğunluğu aşması halinde İnce’ye gönderileceği ve İnce’nin imzaları aldıktan sonra Kılıçdaroğlu’na bir kez daha çekilmesi yönünde çağrı yapacağı ifade edildi. Kılıçdaroğlu’nun bu öneriyi reddetmesi halinde İnce’nin imzaları notere ve Genel Merkez’e sunarak olağanüstü kurultay için düğmeye basacağı kaydedildi. İnce’ye ilk imza Sakarya ve Konya örgütünden geldi. 

    KOCAOĞLU DEVREDE

    Tüm bu tartışmalar sürerken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu’ndan ‘değişim’ çağrısı geldi. Kocaoğlu yaptığı açıklamada, “24 Haziran seçimleri, CHP’de acil bir değişimi zorunlu hale getirmiştir. Kamuoyu ve parti tabanının talebi de bu doğrultudadır. Söz konusu değişimin Sayın Genel Başkanımızın öncülüğünde gerçekleşmesi, partimize büyük güç katacaktır” dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan ise örgüt tabanında olağanüstü kurultay yerine yerel seçim hazırlığı yapılması yönünde eğilim olduğunu belirtti. İnce’nin açıklamasına da tepki gösteren Tezcan “Şık değil, siyaseten doğru bir talep de değil. Bunu ben başarılıyım sen başarısızsın diye söylüyorsa, o Sayın Genel Başkan’ın başarısıdır. Bizim yaklaşımımız, bu bir kolektif başarıdır. Kaldı ki yüzde 22 nasıl iktidar olamamışsa yüzde 30 da olamamıştır. Bu sonucun parti iç değerlendirmesini sağlıklı bir ortamda yapacağız. Ama bunu iç iktidar yarışı atmosferinde yaparsanız objektif değerlendirme şansını kaçırırsınız” dedi.

     

    Etiketler: gazetehaberleri , muharrem ince , son dakika , haberler
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri