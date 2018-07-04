İnce: Kılıçdaroğlu’yla ‘Ağabey-kardeş gibiyiz’

GELSEYMİŞİM BARAJI AŞARMIŞIZ

“Kampanyada sloganımız ‘hepimizin cumhurbaşkanı’ydı. 81 vilayeti karış karış dolaşan hepimizin cumhurbaşkanı adayı olarak Erzurum’dan başladık. Kampanya sırasında Erzurum’a gelemedim, özür diliyorum. 50 günde 68 vilayete gidebildik. Erzurum’da cumhurbaşkanlığı oyumuz partinin oyundan çok çok fazla. 45 bin civarında oyumuz var yüzde 9.9 almışız. Yani gelseymişim barajı aşacakmışız. Mutlaka Erzurum’da barajı geçeceğiz. 81 milyonun partisi olacağız. Hedefimiz bu. ‘Küçük olsun benim olsun’ değil, mutlu azınlığın partisi değil. Türkiye, Çankaya’dan, Bakırköy’den, Karşıyaka’dan ibaret değil. Erzurum var, Konya var. Erzurum Büyükşehir’i almaya gözünü dikemezsen, İzmir’de sıkışıp kalırsın. 9 Eylül’de bir kampanya başlatacağım. 'Türkiye'yi gençlerle yönetelim' kampanyası. CHP'nin şu an 1 milyon 250 bin üyesi var. 9 Eylül 2018'den, 9 Eylül 2019'da kadar 1 milyon 250 bin genci üye yapma kampanyası.

TEKLİFİ MİLLETLE PAYLAŞTIM

('CHP karıştı' haberleriyle ilgili olarak) CHP karışmaz. Tam tersine biz Sayın Genel Başkan’la ağabey- kardeş ilişkisi içinde eşlerimizle birlikte yemek yedik. Sayın Genel Başkan’a teklifte bulundum. Onu da basınla paylaştım, herkesin bilmesini istedim. Gizlim, saklım yok. Gizli ajandalarım, planlarım yok. Millete yalan söylemeyeceğim diye söz verdim. Yaptığım teklifi de milletle paylaştım. (Kılıçdaroğlu’nun ‘Olağanüstü kurultay çağrısı yapmayacağım’ açıklaması) Bakarız. Sayın Genel Başkan ile basın yoluyla konuşmam doğru olmaz, şık olmaz. Kendisiyle konuşurum. Yarın (bugün) MYK var. Belki farkı sonuçlar çıkar.

ERDOĞAN DA BENİ ARAYACAK

Ülkenin kurumlarını çökerttiler, pes ettirdiler, diz çöktürdüler, yok ettirdiler. Ülkeyi tekrar rayına oturtacağız, umutlarımızı yeşerteceğiz, tazeleyeceğiz. Moral bozmak asla yok, bahane üretmek yok, mazeret yok. Başarmanın yolu hatalarını gözden geçirmekten geçer. Adil bir yarış olmadığını biliyorum. Ama buna da sığınmayacağız. Yenilmişiz, aradım kutladım ‘Hayırlı olsun’ dedim, ‘Başarılar diliyorum’ dedim. Demokrasi böyle bir şey ama emin olun önümüzdeki seçimde Erdoğan da beni arayacak merak etmeyin. Bak sen kazandın kutladım, ben kazandığımda aynısını isterim. Bunu yapacağız, bunu yapabiliriz, bu enerjimiz gücümüz var.”

BİZ BU SEÇİMDE YENİLDİK

“4 Mayıs günü bir büyük yolculuğa çıktık” diyen İnce, sözlerine şöyle devam etti: “50 günlük kampanyada elimizde ne kaldı geriye? Helalinden, çalmadan bir yüzde 31 var. Sloganımız, ‘Hepimizin cumhurbaşkanı.’ Şimdi 15 milyon oy var helalinden. Bunu 30 milyon yapacağız. Bunu başaracak mıyız? Allah’ın izni, milletin isteğiyle bunu başaracağız. 1699, Osmanlı’nın ilk toprak kaybettiği tarihtir. 30 Ağustos 1922 Büyük Taarruz’a kadar hep kaybettik. 223 yıl neden kaybetti biliyor musunuz? Osmanlı generalleri yenildiğinde geri çekilmesini bilmiyor. Mustafa Kemal Paşa, Kütahya Savaşı’nda yenildi, Eskişehir’de yenildi. Orduyu Sakarya’nın doğusuna çekti. Hazırlıklarını yaptı ve 26 Ağustos 1922’de Büyük Taarruz’u başlattı. 30 Ağustos 1922’de savaşı kazandı. Hiç bahane üretmeye gerek yok. Biz bu seçimde yenildik. Yenildiğini kabul edemeyen yenemez. Yenildiysen geri çekileceksin, hazırlıklarını yapacaksın. En ciddi hazırlıklarını yapacaksın, bahane üretmeyeceksin. ‘Sandıktan çalıyorlar’, senin görevin çaldırtmamak. Çaldırtmayacaksın. ‘Çalıyorlar’ diye bağırmak değil.”